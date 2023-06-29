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Published Сегодня, 13:02

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Updated Сегодня, 13:03

Прокуратура во Франции требует задержания полицейского, который застрелил подростка

29 июня 2023, 13:02
Прокуратура города Нантер во Франции подает запрос на временное заключение под стражу полицейского, ответственного за смерть 17-летнего водителя. Это заявил прокурор Паскаль Марш 29 июня.

Согласно мнению прокурора, полицейский не соблюдал необходимые условия для применения оружия, пишут iz.ru.

«В целях обеспечения нормального хода расследования прокуратура запросила временное содержание под стражей полицейского, совершившего выстрел», — пояснил Марш на пресс-конференции, транслируемой телеканалом France 24.

Отмечается, что по истечении срока ареста полицейского дело передано магистратам, которые проведут судебное расследование по обвинению в умышленном убийстве.

Прокурор также добавил, что убитый подросток-водитель представлял угрозу для жизни других участников дорожного движения, поскольку нарушил правила дорожной безопасности. Он проехал через пешеходный переход, создав опасность для пешеходов и велосипедистов.

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