Прокуратура во Франции требует задержания полицейского, который застрелил подростка

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Согласно мнению прокурора, полицейский не соблюдал необходимые условия для применения оружия, пишут iz.ru.
«В целях обеспечения нормального хода расследования прокуратура запросила временное содержание под стражей полицейского, совершившего выстрел», — пояснил Марш на пресс-конференции, транслируемой телеканалом France 24.
Отмечается, что по истечении срока ареста полицейского дело передано магистратам, которые проведут судебное расследование по обвинению в умышленном убийстве.
Прокурор также добавил, что убитый подросток-водитель представлял угрозу для жизни других участников дорожного движения, поскольку нарушил правила дорожной безопасности. Он проехал через пешеходный переход, создав опасность для пешеходов и велосипедистов.