Прокуратура Алтайского края требует проверку после отравления подростков алкоголем

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Надзорное ведомство примет меры для оценки работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также реализации алкоголя подросткам, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Информация о случаях отравления подростков коктейлями, содержащими алкоголь, появилась в социальных сетях и местных СМИ в Бийском районе Алтайского края. Детям была оказана медицинская помощь, пишет ФедералПресс.