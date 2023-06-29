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Прокуратура Алтайского края требует проверку после отравления подростков алкоголем

29 июня 2023, 15:15
Прокуратура Алтайского края потребовала провести проверку после сообщений о нескольких случаях отравления подростков алкоголем.

Надзорное ведомство примет меры для оценки работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также реализации алкоголя подросткам, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Информация о случаях отравления подростков коктейлями, содержащими алкоголь, появилась в социальных сетях и местных СМИ в Бийском районе Алтайского края. Детям была оказана медицинская помощь, пишет ФедералПресс.

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