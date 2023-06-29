Предупреждение в Сочи: «Оранжевый» уровень опасности из-за возможных смерчей

Оранжевый цвет прогностической карты указывает на потенциально опасные погодные условия, которые могут привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб. Смерчи, или торнадо, являются сильными атмосферными явлениями, характеризующимися вращающимся столбом воздуха и сопровождающимися сильными ветрами и разрушительной силой.