Предупреждение в Сочи: «Оранжевый» уровень опасности из-за возможных смерчей

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
По данным прогностической карты Гидрометцентра России на 29 июня, в районе Магри-Веселое (МО Сочи Краснодарский край) существует риск формирования смерчей над морем в течение 30 июня с продолжением в течение 1 июля, пишет Общественная служба новостей.
Оранжевый цвет прогностической карты указывает на потенциально опасные погодные условия, которые могут привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб. Смерчи, или торнадо, являются сильными атмосферными явлениями, характеризующимися вращающимся столбом воздуха и сопровождающимися сильными ветрами и разрушительной силой.
Местные власти и службы безопасности рекомендуют жителям и гостям Сочи быть бдительными и соблюдать предосторожность во время нахождения на улице.