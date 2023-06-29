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Предупреждение в Сочи: «Оранжевый» уровень опасности из-за возможных смерчей

29 июня 2023, 16:14
В Сочи объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможного появления смерчей.

По данным прогностической карты Гидрометцентра России на 29 июня, в районе Магри-Веселое (МО Сочи Краснодарский край) существует риск формирования смерчей над морем в течение 30 июня с продолжением в течение 1 июля, пишет Общественная служба новостей.

Оранжевый цвет прогностической карты указывает на потенциально опасные погодные условия, которые могут привести к стихийным бедствиям и нанести ущерб. Смерчи, или торнадо, являются сильными атмосферными явлениями, характеризующимися вращающимся столбом воздуха и сопровождающимися сильными ветрами и разрушительной силой.

Местные власти и службы безопасности рекомендуют жителям и гостям Сочи быть бдительными и соблюдать предосторожность во время нахождения на улице.

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