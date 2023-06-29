Пожар на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован

Пожар на заводе «Бальзам» начался утром 29 июня с возгорания цистерны с химическим составом. В результате происшествия один человек погиб, пишут iz.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на производственных объектах, что привело к неосторожной смерти человека.