Пожар на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован

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В Telegram-канале ведомства было отмечено: «В 14:09 мск объявлена ликвидация последствий пожара».
Пожар на заводе «Бальзам» начался утром 29 июня с возгорания цистерны с химическим составом. В результате происшествия один человек погиб, пишут iz.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на производственных объектах, что привело к неосторожной смерти человека.