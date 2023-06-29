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Пожар на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован

29 июня 2023, 15:00
29 июня пресс-служба главного управления МЧС по региону сообщила о полной ликвидации крупного пожара на территории химического завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде, в результате которого один человек погиб.

В Telegram-канале ведомства было отмечено: «В 14:09 мск объявлена ликвидация последствий пожара».

Пожар на заводе «Бальзам» начался утром 29 июня с возгорания цистерны с химическим составом. В результате происшествия один человек погиб, пишут iz.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на производственных объектах, что привело к неосторожной смерти человека.

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