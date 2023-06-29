Пассивное курение связано с увеличением содержания тяжелых металлов в слюне детей

Эти результаты подчеркивают важность защиты детей от пассивного курения и снижения воздействия табачного дыма на их окружающую среду. Это может быть достигнуто путем установления запретов на курение внутри помещений, где находятся дети, и повышением осведомленности родителей о вреде пассивного курения для здоровья их детей.