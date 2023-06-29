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Пассивное курение связано с увеличением содержания тяжелых металлов в слюне детей

29 июня 2023, 16:21
Ученые Пенсильванского государственного университета провели исследование, чтобы изучить влияние пассивного курения на уровень тяжелых металлов в слюне детей. В ходе исследования были учтены различные факторы, включая присутствие табачного дыма в доме и использование электронных сигарет родителями.

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Exposition Science & Environmental Epidemiology, показали, что дети, подвергающиеся пассивному курению, имеют повышенное содержание тяжелых металлов в своей слюне. Даже в семьях, где родители использовали электронные сигареты вместо традиционных табачных изделий, были обнаружены высокие уровни тяжелых металлов у детей, пишет Общественная служба новостей.

Это обнаружение имеет серьезные последствия, поскольку избыточное содержание тяжелых металлов, таких как свинец, может нарушить нормальное функционирование организма и вызвать проблемы со здоровьем детей. Тяжелые металлы могут негативно влиять на биологические процессы и развитие органов, а также могут быть связаны с возникновением различных заболеваний.

Эти результаты подчеркивают важность защиты детей от пассивного курения и снижения воздействия табачного дыма на их окружающую среду. Это может быть достигнуто путем установления запретов на курение внутри помещений, где находятся дети, и повышением осведомленности родителей о вреде пассивного курения для здоровья их детей.

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