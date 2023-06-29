Оптимизация пространства: как сократить время на уборку

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Если в вашей квартире много мебели, это автоматически делает уборку более трудоемкой. Избавьтесь от ненужных вещей или равномерно распределите их по разным комнатам. Также при переезде в новую квартиру старайтесь придерживаться принципов минимализма, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Постепенно люди отказываются от объемных шкафов, которые занимают значительную часть квартиры. Даже при строительстве многоквартирного дома уделяют площадь для гардеробной. Ее наличие является большим плюсом с точки зрения уборки. Гардеробная всегда закрыта, поэтому там обычно меньше пыли. Таким же образом организуйте и свою кухню — используйте только закрытые ящики», — прокомментировала специалист.
Кроме того, эксперт рекомендует сократить количество ковров в доме. И даже лучше снять ковер с стены. Во-первых, это уже не так модно на фоне современных обоев и ламината. Во-вторых, ковер собирает много пыли, и поэтому ухаживать за ним не так просто.