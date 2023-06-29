Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Оптимизация пространства: как сократить время на уборку

29 июня 2023, 11:03
У современных хозяек остается мало времени на уборку в доме, а этот процесс может занимать долгие часы. Однако есть способы сэкономить драгоценное время и заняться более важными делами — нужно просто правильно организовать интерьер, рассказывает клининг-эксперт Алла Бельчак.

Если в вашей квартире много мебели, это автоматически делает уборку более трудоемкой. Избавьтесь от ненужных вещей или равномерно распределите их по разным комнатам. Также при переезде в новую квартиру старайтесь придерживаться принципов минимализма, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Постепенно люди отказываются от объемных шкафов, которые занимают значительную часть квартиры. Даже при строительстве многоквартирного дома уделяют площадь для гардеробной. Ее наличие является большим плюсом с точки зрения уборки. Гардеробная всегда закрыта, поэтому там обычно меньше пыли. Таким же образом организуйте и свою кухню — используйте только закрытые ящики», — прокомментировала специалист.

Кроме того, эксперт рекомендует сократить количество ковров в доме. И даже лучше снять ковер с стены. Во-первых, это уже не так модно на фоне современных обоев и ламината. Во-вторых, ковер собирает много пыли, и поэтому ухаживать за ним не так просто.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Сегодня, 10:45
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
Сегодня, 10:21
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36