Оптимизация пространства: как сократить время на уборку

Кроме того, эксперт рекомендует сократить количество ковров в доме. И даже лучше снять ковер с стены. Во-первых, это уже не так модно на фоне современных обоев и ламината. Во-вторых, ковер собирает много пыли, и поэтому ухаживать за ним не так просто.