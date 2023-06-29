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Омский микрорайон Осташково на один день останется без холодной воды

29 июня 2023, 09:36
Фото: 1MI
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5 июля там будут ремонтировать водопровод

В следующую среду, 5 июля, в омском микрорайоне Осташково с 10:00 до 23:00 отключат холодную воду. Там пройдет ремонт водопровода, сообщали в «Росводоканале».

Под отключение попадают следующие адреса:

Ул. Осташковская, 23, 23 А, 21, 20, 18, 16, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 13 А;
Ул. Ноябрьская, 7, 9, 11, 15, 4, 2, 10 А.

Возле домов №10 и №23 по улице Осташковской для жильцов установят машины с питьевой водой.

Ранее Город55 рассказывал, что жители Левобережья и Нефтяников после двухнедельного планового отключения продолжают сидеть без горячей воды.

Потерпите еще. Жителям омского Левобережья и Нефтяников не включили горячую воду
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#Евгений Игишев#Росводоканал#ОмскВодоканал#Отключение#Отключение воды#Ремонт вопропровода#Общество#Город#Омск
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