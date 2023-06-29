Омича будут судить за комментарии в соцсетях об оправдании терроризма

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Омича будут судить за публичное оправдание терроризма в интернете, сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе регионального следкома.
По версии следователей, обвиняемый в 2021 году в групповом чате одной из соцсетей оставил комментарии, содержащие оправдание терроризма и одобрение подобных действий. Факт преступления зафиксировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму омского УМВД.
На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. В настоящее время дело передали в суд. Фигуранту грозит от 5 до 7 лет колонии.