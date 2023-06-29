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Омича будут судить за комментарии в соцсетях об оправдании терроризма

29 июня 2023, 08:57
Фото: 1MI
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Подозреваемому грозит от 5 до 7 лет колонии.

Омича будут судить за публичное оправдание терроризма в интернете, сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе регионального следкома.

По версии следователей, обвиняемый в 2021 году в групповом чате одной из соцсетей оставил комментарии, содержащие оправдание терроризма и одобрение подобных действий. Факт преступления зафиксировали сотрудники Центра по противодействию экстремизму омского УМВД.

На время следствия подозреваемый находился под подпиской о невыезде. В настоящее время дело передали в суд. Фигуранту грозит от 5 до 7 лет колонии.

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#Уголовное дело#Суд#Полиция#Следком#Терроризм#Общество#Происшествия#Омская область#Омск#Евгений Игишев
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