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Ночевали на вокзале. Омский социальный патруль помог двум красноярцам вернуться домой

29 июня 2023, 08:52
Фото: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Омске двум пожилым красноярцам без денег помогли вернуться домой

У пенсионеров не хватало денег на билет.

В региональном министерстве труда рассказали, что на железнодорожном вокзале несколько дней ночевали пожилые мужчина и женщина. Об этом доложили в службу «Социальный патруль». Работники службы приехали на вокзал, поговорили с пенсионерами и предложили им помощь.

Оказалось, что двое жителей Красноярского края возвращались из Обнинска в Ачинск на поезде, однако им не хватило денег. Поэтому им пришлось сделать остановку в Омске.

«Люди действительно оказались в непростой ситуации, помощь им была необходима. Наши специалисты предложили им разместиться в центре социальной адаптации, красноярцы согласились. В настоящий момент мы делаем все возможное, чтобы скорее вернуть Людмилу и Евгения домой. Им обеспечен временный приют и горячее питание», — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в родном городе родственники живут на съемной квартире. Женщина получает пенсию, а мужчина имеет подработку.

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#Ксения Карагодина#Помощь#Помощь населению#Минтруда#Минтруд#Соцподдержка#Социальный патруль#Пенсионеры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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