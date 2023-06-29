Ночевали на вокзале. Омский социальный патруль помог двум красноярцам вернуться домой

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В региональном министерстве труда рассказали, что на железнодорожном вокзале несколько дней ночевали пожилые мужчина и женщина. Об этом доложили в службу «Социальный патруль». Работники службы приехали на вокзал, поговорили с пенсионерами и предложили им помощь.
Оказалось, что двое жителей Красноярского края возвращались из Обнинска в Ачинск на поезде, однако им не хватило денег. Поэтому им пришлось сделать остановку в Омске.
«Люди действительно оказались в непростой ситуации, помощь им была необходима. Наши специалисты предложили им разместиться в центре социальной адаптации, красноярцы согласились. В настоящий момент мы делаем все возможное, чтобы скорее вернуть Людмилу и Евгения домой. Им обеспечен временный приют и горячее питание», — уточнили в ведомстве.
Стоит отметить, что в родном городе родственники живут на съемной квартире. Женщина получает пенсию, а мужчина имеет подработку.