Ночевали на вокзале. Омский социальный патруль помог двум красноярцам вернуться домой

В региональном министерстве труда рассказали, что на железнодорожном вокзале несколько дней ночевали пожилые мужчина и женщина. Об этом доложили в службу «Социальный патруль». Работники службы приехали на вокзал, поговорили с пенсионерами и предложили им помощь.