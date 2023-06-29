На время капремонта детей из школ Омской области распределят по детским садам

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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В Омской области в рамках федеральной программы в 2024–2025 году будут отремонтированы 19 учебных заведений. Полный список учебных заведений Город55 публиковал в этом материале.
14 школ на территории Омска находятся в городской собственности. В них обучаются почти 12,5 тысяч детей. Еще в мае департамент образования омской мэрии объяснил, по каким именно учебным заведениям на время капитального ремонта распределят этих школьников.
Городу55 стало известно, какие варианты предусмотрели для районных школ, также закрывающихся на двухлетний капремонт.
В Солнцевской СОШ Исилькульского района обучаются 942 человека. Детей распределят в Солнцевский детсад, а также в здание начальной школы при проведении ремонта в здании средней школы или в здание средней школы при проведении ремонтных работ в начальной школе.
Называевскую СОШ № 1 посещают 435 детей. Школьников собираются распределить в Называевскую гимназию, детсад № 1 и детсад № 4.
686 детей из школы № 2 в Тевризе распределят в основное здание Тевризской школы № 1 и первый корпус детского сада № 1.
На время капремонта Троицкой СОШ Омского района 1019 человек будут учиться во втором здании Троицкой школы и в Верхнекарбушской основной общеобразовательной школе. Также возможен вариант с распределением детей в Омский аграрно-технологический колледж, но окончательное решение еще не принято.
Для детей из Тевризской, Троицкой и Называевской школ организуют подвоз до других учебных заведений.
«Что касается казачьей кадетской школы-интерната, то сейчас варианты еще находятся в стадии проработки и сказать точно, каким будет распределение детей нельзя», — рассказали Городу55 в минобразования Омской области.
Напомним, что казачью кадетскую школу-интернат собираются преобразовать в казачий кадетский корпус. Для этого учебное заведение по улице 4-я Поселковая, 38 передают из городской собственности в областную.