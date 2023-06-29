На форуме «Сильные идеи для нового времени» Путину подсунули муляж замороженного чая

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Представитель российского бренда выразила желание, чтобы однажды в кружке Путина оказался их северный чай, пишет Общественная служба новостей.
Президент согласился попробовать предложенную продукцию, но к его разочарованию, чай оказался муляжом. Путин, со своим характерным юмором, заметил, что оставил адрес для поставки чая, но привезли только муляж.
Представитель компании пояснила, что замороженный чай невозможно было сохранить в хорошем состоянии на выставочном стенде. Она пообещала отправить настоящий чай президенту и пригласить его в гости, уверяя, что его мать будет очень рада.
Хотя случай с муляжом чая вызвал смех и шутки на форуме, это также подчеркнуло внимание президента к продукции отечественных производителей и его поддержку развития национальных брендов.