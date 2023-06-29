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На форуме «Сильные идеи для нового времени» Путину подсунули муляж замороженного чая

29 июня 2023, 16:56
В ходе своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Москве, президент России Владимир Путин проявил интерес к замороженному чаю отечественного производителя.

Представитель российского бренда выразила желание, чтобы однажды в кружке Путина оказался их северный чай, пишет Общественная служба новостей.

Президент согласился попробовать предложенную продукцию, но к его разочарованию, чай оказался муляжом. Путин, со своим характерным юмором, заметил, что оставил адрес для поставки чая, но привезли только муляж.

Представитель компании пояснила, что замороженный чай невозможно было сохранить в хорошем состоянии на выставочном стенде. Она пообещала отправить настоящий чай президенту и пригласить его в гости, уверяя, что его мать будет очень рада.

Хотя случай с муляжом чая вызвал смех и шутки на форуме, это также подчеркнуло внимание президента к продукции отечественных производителей и его поддержку развития национальных брендов.

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