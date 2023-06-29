Модульбанк запустил автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как пояснили в кредитной организации, работа ведется только с проверенными товаропроизводителями, которых уже свыше тысячи. Более того, имеется возможность доставки товара в течение 3 дней, пишет newsnn.ru.
Кроме того, сервис поможет подобрать производителя или поставщика товара по фото, а затем менеджер может направить в Россию образец товара перед выкупом. Также есть возможность проверки брака, а также демонстрации по фото и видео.
«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль. — отметила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. — Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный».
По статистике, самыми продаваемыми товарами на известных российских маркетплейсах в 2022 году стали одежда, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорожденных, бытовая химия, товары для дома и дачи, игрушки, бытовая техника и электроника.
Примечательно, что на Wildberries число заказов превысило 1,9 миллиарда, причем общая сумма покупок достигла 1,669 трлн руб, пишет retail.ru. На Ozon количество заказов за тот же период превысило 465 миллионов, а общая сумма покупок — 832 млрд руб.
При этом оборот ретейлера Wildberries за прошлый год вырос по сравнению с 2021 годом на 98%, сообщает ТАСС.