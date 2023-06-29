Медведь, бегущий по улицам Томска, был обезврежен специальными службами

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Власти города отметили, что такие случаи являются редкостью, поскольку дикие животные практически не заходят на территорию населенных пунктов, пишет Общественная служба новостей.
Специальные службы быстро отреагировали на ситуацию и обезвредили медведя через несколько часов после его обнаружения. В связи с происшествием в Томске были приняты дополнительные меры контроля безопасности. Представители департамента охотничьего хозяйства Томской области пояснили, что медведь был ликвидирован, так как проявлял агрессивное поведение.