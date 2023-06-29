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Медведь, бегущий по улицам Томска, был обезврежен специальными службами

29 июня 2023, 17:35
В ночь с 28 на 29 июня жители Томска стали свидетелями редкого происшествия — взрослая особь медведя бегала по центральным улицам города. Очевидцы сообщили о том, что животное пробежало по дороге и тротуарам, а также купалось в луже.

Власти города отметили, что такие случаи являются редкостью, поскольку дикие животные практически не заходят на территорию населенных пунктов, пишет Общественная служба новостей.

Специальные службы быстро отреагировали на ситуацию и обезвредили медведя через несколько часов после его обнаружения. В связи с происшествием в Томске были приняты дополнительные меры контроля безопасности. Представители департамента охотничьего хозяйства Томской области пояснили, что медведь был ликвидирован, так как проявлял агрессивное поведение.

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