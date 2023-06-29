Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Изображение материала

Лучший в регионе специалист по охране труда работает на Омском заводе катализаторов

29 июня 2023, 03:40
Фото: Газпромнефть - Каталитические системы
Стали известны итоги регионального этапа конкурса «Лучший специалист по охране труда Сибири».

Сотрудник «Газпромнефть — Каталитические системы» Илья Ильин стал победителем конкурса в номинации «Лучший специалист по охране труда организаций производственной сферы». Также он занял второе место в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа. Об этом сегодня сообщила Федерация омских профсоюзов.

Всего на конкурс, который проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение», было подано порядка 800 заявок от специалистов по охране труда со всех субъектов СФО. Из них тестирование прошли 524 участника.

Победители регионального этапа примут участие в финале конкурса, который состоится в сентябре 2023 года в Томске. Илье Ильину, наряду с другими участниками, предстоит разработать инструкции по охране труда и провести инструктаж, пройти испытания по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве, провести расследование несчастных случаев и правильно подобрать средства индивидуальной защиты для различных профессий.

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Предприятие уже зарекомендовало себя как лучший работодатель региона, одержав победу в одноименном конкурсе. Кроме того, «Газпромнефть — Каталитические системы» внедряет в Омске передовые практики по обеспечению безопасности. Так, система дистанционного мониторинга, которую используют на строительной площадке, была представлена на Форуме «Безопасность и охрана труда — 2023». Внедренные технологии были высоко оценены экспертами.

Контроль цифровой — безопасность реальная
Узнать подробнее
«Газпромнефть — Каталитические системы» признали лучшим работодателем региона
Узнать подробнее
В Омске создадут более 300 рабочих мест на катализаторном проекте «Газпром нефти»
Узнать подробнее
#Омск#Общество#Промышленность#Омская область
Подпишитесь
Депстрой ищет подрядчика для контроля за капремонтом Ленинградского моста в Омске
Вчера, 08:55
Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей
Вчера, 10:45
Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ
Вчера, 08:00
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36