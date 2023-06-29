Лучший в регионе специалист по охране труда работает на Омском заводе катализаторов

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:40
Сотрудник «Газпромнефть — Каталитические системы» Илья Ильин стал победителем конкурса в номинации «Лучший специалист по охране труда организаций производственной сферы». Также он занял второе место в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа. Об этом сегодня сообщила Федерация омских профсоюзов.
Всего на конкурс, который проводится по инициативе ассоциации «Сибирское соглашение», было подано порядка 800 заявок от специалистов по охране труда со всех субъектов СФО. Из них тестирование прошли 524 участника.
Победители регионального этапа примут участие в финале конкурса, который состоится в сентябре 2023 года в Томске. Илье Ильину, наряду с другими участниками, предстоит разработать инструкции по охране труда и провести инструктаж, пройти испытания по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве, провести расследование несчастных случаев и правильно подобрать средства индивидуальной защиты для различных профессий.
Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Предприятие уже зарекомендовало себя как лучший работодатель региона, одержав победу в одноименном конкурсе. Кроме того, «Газпромнефть — Каталитические системы» внедряет в Омске передовые практики по обеспечению безопасности. Так, система дистанционного мониторинга, которую используют на строительной площадке, была представлена на Форуме «Безопасность и охрана труда — 2023». Внедренные технологии были высоко оценены экспертами.