Лучший в регионе специалист по охране труда работает на Омском заводе катализаторов

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске новый катализаторный завод. Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Предприятие уже зарекомендовало себя как лучший работодатель региона, одержав победу в одноименном конкурсе. Кроме того, «Газпромнефть — Каталитические системы» внедряет в Омске передовые практики по обеспечению безопасности. Так, система дистанционного мониторинга, которую используют на строительной площадке, была представлена на Форуме «Безопасность и охрана труда — 2023». Внедренные технологии были высоко оценены экспертами.