Как предотвратить статическое электричество в волосах: простые и эффективные методы

Первым шагом стоит обратить внимание на расческу. Если вы используете пластмассовую расческу, замените ее на деревянную. Волосы станут более послушными, и вам не придется расчесывать их каждые 10 минут. Можно также попробовать металлическую расческу, которая также поможет решить проблему. Ток будет равномерно распределяться по всему телу, и вы не почувствуете статический заряд, пишет интернет-издания «Подмосковье сегодня».