Как предотвратить статическое электричество в волосах: простые и эффективные методы

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Первым шагом стоит обратить внимание на расческу. Если вы используете пластмассовую расческу, замените ее на деревянную. Волосы станут более послушными, и вам не придется расчесывать их каждые 10 минут. Можно также попробовать металлическую расческу, которая также поможет решить проблему. Ток будет равномерно распределяться по всему телу, и вы не почувствуете статический заряд, пишет интернет-издания «Подмосковье сегодня».
«Еще один способ — использование кондиционера для волос с содержанием силикона. Он обычно защищает волосы после мытья, и при расчесывании они не будут „вставать на дыбы“. Важно расчесаться до полного высыхания волос. Это поможет избежать статического заряда на ближайшие дни», — отметила эксперт.
Если волосы сухие, и вам нужно немедленно устранить неприятный эффект, вы можете воспользоваться маслом для волос. Также рекомендуется обратить внимание на головной убор. Чтобы избежать неприятного статического эффекта, носите шапку, берет или кепку, изготовленные из натуральных тканей.
«Однако, если вам все же приходится надеть головной убор из синтетического материала, попробуйте немного побрызгать волосы эфирным маслом и расчешитесь перед тем, как надевать головной убор», — подсказывает эксперт.