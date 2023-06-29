Игрока омского «Авангарда» Михаила Гуляева задрафтовали в «Колорадо Эвеланш»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Клуб из НХЛ «Колорадо Эвеланш» задрафтовал омского игрока Михаила Гуляева, сообщили сегодня, 29 июня, в ХК «Авангард».
18-летний защитник в минувшем сезоне успел поиграть как в «Авангарде», так и в «Омских крыльях» и «Омских ястребах».
В регулярном чемпионате КХЛ Гуляев сыграл 13 матчей, оформил 4 блокшота и отдал 1 голевую передачу. В Высшей хоккейной лиге защитник провел 12 игр и набрал 4 очка. В Молодежной хоккейной лиге Михаил Гуляев отыграл 22 матча, заработав 25 очков. В плей-офф МХЛ у Гуляева на счету 10 очков за 17 игр, и 20 блокшотов, показатель полезности «+5».
Также сегодня стало известно, что в ХК «Авангард» назначили нового председателя совета директоров. Им стал Михаил Аверин. Напомним, экс-президент клуба Александр Крылов покинул свой пост в конце мая после 5 лет работы.