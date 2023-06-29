Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Изображение материала

Игрока омского «Авангарда» Михаила Гуляева задрафтовали в «Колорадо Эвеланш»

29 июня 2023, 07:17
Фото: ХК Авангард
Гуляев сыграл в КХЛ 13 матчей, оформил 4 блокшота и отдал 1 голевую передачу.

Клуб из НХЛ «Колорадо Эвеланш» задрафтовал омского игрока Михаила Гуляева, сообщили сегодня, 29 июня, в ХК «Авангард».

18-летний защитник в минувшем сезоне успел поиграть как в «Авангарде», так и в «Омских крыльях» и «Омских ястребах».

В регулярном чемпионате КХЛ Гуляев сыграл 13 матчей, оформил 4 блокшота и отдал 1 голевую передачу. В Высшей хоккейной лиге защитник провел 12 игр и набрал 4 очка. В Молодежной хоккейной лиге Михаил Гуляев отыграл 22 матча, заработав 25 очков. В плей-офф МХЛ у Гуляева на счету 10 очков за 17 игр, и 20 блокшотов, показатель полезности «+5».

Также сегодня стало известно, что в ХК «Авангард» назначили нового председателя совета директоров. Им стал Михаил Аверин. Напомним, экс-президент клуба Александр Крылов покинул свой пост в конце мая после 5 лет работы.

В «Авангарде» назначили нового председателя совета директоров Михаила Аверина
Узнать подробнее
Стало известно расписание игр омского «Авангарда» в новом сезоне
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Хоккей#Авангард хоккей#ХК Авангард#НХЛ#КХЛ#Омск#Омская область
Подпишитесь
На время капремонта детей из школ Омской области распределят по детским садам
Сегодня, 04:22
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Ожидаются перебои. В Омске и области на следующей неделе отключат газ
Вчера, 08:00
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36