Игрока омского «Авангарда» Михаила Гуляева задрафтовали в «Колорадо Эвеланш»

В регулярном чемпионате КХЛ Гуляев сыграл 13 матчей, оформил 4 блокшота и отдал 1 голевую передачу. В Высшей хоккейной лиге защитник провел 12 игр и набрал 4 очка. В Молодежной хоккейной лиге Михаил Гуляев отыграл 22 матча, заработав 25 очков. В плей-офф МХЛ у Гуляева на счету 10 очков за 17 игр, и 20 блокшотов, показатель полезности «+5».