Хоценко договорился о шефстве «Роскосмоса» над новой школой на Космическом проспекте

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
Сегодня, 29 июня, зампред Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал в Омске. В ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Виталий Хоценко договорились о кураторстве над школой, строящейся в рамках нацпроекта «Образование» рядом с заводом на проспекте Космическом.
Кроме того, Мантуров и Хоценко объявили старт строительства производства полиизобутилена и приняли участие в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».
Также они ознакомились с производственными мощностями ПО «Полет», где организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей «Ангара» полного цикла.
«В рамках реализации проекта „Ангара“ в омском филиале Центра им. М. В. Хруничева продолжает действовать программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей „Ангара“. В 2018 году Госкорпорацией „Роскосмос“ утвержден план мероприятий по созданию на базе „Полет“ производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет», — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
На сегодняшний день уже смонтировали 90% необходимого оборудования. Стоит отметить, что «Полет» ежегодно будет выпускать 8 ракет тяжелого класса «Ангара-А5» и 2 ракеты легкого класса «Ангара-1.2».