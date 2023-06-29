Хоценко договорился о шефстве «Роскосмоса» над новой школой на Космическом проспекте

Сегодня, 29 июня, зампред Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал в Омске. В ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Виталий Хоценко договорились о кураторстве над школой, строящейся в рамках нацпроекта «Образование» рядом с заводом на проспекте Космическом.