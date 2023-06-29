Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Изображение материала

Хоценко договорился о шефстве «Роскосмоса» над новой школой на Космическом проспекте

29 июня 2023, 11:32
Фото: Портал Правительства Омской области
Корпорация создаст в ней профильное пространство и классы.

Сегодня, 29 июня, зампред Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал в Омске. В ходе рабочей поездки Денис Мантуров и Виталий Хоценко договорились о кураторстве над школой, строящейся в рамках нацпроекта «Образование» рядом с заводом на проспекте Космическом.

Фото: Портал Правительства Омской области

Кроме того, Мантуров и Хоценко объявили старт строительства производства полиизобутилена и приняли участие в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук».

Также они ознакомились с производственными мощностями ПО «Полет», где организовано производство ракетных модулей для семейства ракет-носителей «Ангара» полного цикла.

«В рамках реализации проекта „Ангара“ в омском филиале Центра им. М. В. Хруничева продолжает действовать программа реконструкции и технического перевооружения для серийного производства ракет-носителей „Ангара“. В 2018 году Госкорпорацией „Роскосмос“ утвержден план мероприятий по созданию на базе „Полет“ производства замкнутого цикла ракет-носителей этого семейства ракет», — сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Фото: Портал Правительства Омской области

На сегодняшний день уже смонтировали 90% необходимого оборудования. Стоит отметить, что «Полет» ежегодно будет выпускать 8 ракет тяжелого класса «Ангара-А5» и 2 ракеты легкого класса «Ангара-1.2».

Хоценко и Мантуров договорились о создании нового индустриального парка в Омске
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Виталий Хоценко#Денис Мантуров#Роскосмос#Соглашение#Рабочая поездка#Рабочая встреча#Нацпроект#Нацпроекты#ПО "Полет"#Ракеты#Общество#Город#Происшествия#Политика#Шефство#Школа#Омская школа#Дети#Дети, подростки#Новости
Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Сегодня, 10:45
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
Сегодня, 10:21
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36