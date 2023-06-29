Глава РЭО объявил номинации «Зеленой премии» 2023 года

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что в рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» превратилась в неотъемлемый элемент экопросветительского направления реформы обращения с отходами в стране.