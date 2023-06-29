Глава РЭО объявил номинации «Зеленой премии» 2023 года

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Это — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также закрытая номинация «Регионы России».
«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что в рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» превратилась в неотъемлемый элемент экопросветительского направления реформы обращения с отходами в стране.
В номинации «Образовательные проекты» «Зеленой премии» к участию приглашают вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, которые ориентируются на поддержку ценностей осознанного потребления, формирование новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.
Номинация «Культурные и медийные проекты» предполагает участие в конкурсе арт-кураторов, художников, артистов, блогеров, журналистов, медиапроектов и частных лиц, которые сделали вклад в формирование новой модели поведения в обществе. К участию в конкурсе приглашают также лидеров общественного мнения, редакции изданий, создателей выставочных проектов, авторов документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.
«Инициативы отраслевых компаний» ожидают участия просветительских проектов, мероприятий и экоинициатив, реализованных региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и иными специализированными компаниями в отрасли обращения с ТКО.
В номинации «Общественные и волонтерские проекты» для участия приглашают общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и проекты частных лиц — эколидеров и энтузиастов.
«Еще одна номинация — „Регионы России“ — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
В номинации «Корпоративные проекты» представлены также проекты крупных компаний, в задачи которых входит формирование в обществе модели осознанного потребления и правильного обращения с ТКО.