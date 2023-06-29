Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Изображение материала

Глава РЭО объявил номинации «Зеленой премии» 2023 года

29 июня 2023, 16:09
Фото: reo.ru
Участникам ежегодного конкурса «Зеленая премия», проводимого Российским экологическим оператором по инициативе вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2023 году предстоит борьба в пяти номинациях.

Это — «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты», а также закрытая номинация «Регионы России».

«Зеленая премия» стала ежегодным событием для отрасли обращения с отходами и в целом для всех тех, кто неравнодушен к экологической ситуации в нашей стране», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также напомнил, что в рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла «Зеленая премия» превратилась в неотъемлемый элемент экопросветительского направления реформы обращения с отходами в стране.

В номинации «Образовательные проекты» «Зеленой премии» к участию приглашают вузы, колледжи, школы и учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные организации, которые ориентируются на поддержку ценностей осознанного потребления, формирование новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.

Номинация «Культурные и медийные проекты» предполагает участие в конкурсе арт-кураторов, художников, артистов, блогеров, журналистов, медиапроектов и частных лиц, которые сделали вклад в формирование новой модели поведения в обществе. К участию в конкурсе приглашают также лидеров общественного мнения, редакции изданий, создателей выставочных проектов, авторов документальных и художественных фильмов, рекламы, просветительских новых медиа.

«Инициативы отраслевых компаний» ожидают участия просветительских проектов, мероприятий и экоинициатив, реализованных региональными операторами, утилизаторами, переработчиками и иными специализированными компаниями в отрасли обращения с ТКО.

В номинации «Общественные и волонтерские проекты» для участия приглашают общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и проекты частных лиц — эколидеров и энтузиастов.

«Еще одна номинация — „Регионы России“ — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

В номинации «Корпоративные проекты» представлены также проекты крупных компаний, в задачи которых входит формирование в обществе модели осознанного потребления и правильного обращения с ТКО.

Подпишитесь
Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Сегодня, 10:45
Вице-губернатор Шпиленко стал официальным представителем Омской области в Москве
Сегодня, 04:42
Из отпуска на выход. В Омске отстаивают уволенного директора школы в Амуре-2
Сегодня, 10:21
Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
Сегодня, 02:41
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Вчера, 05:24
В Омской области на полях Москаленского района обнаружили три незаконных свалки
Сегодня, 03:36