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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Эксперт рассказала о правилах бьюти-этикета, о которых должна знать каждая женщина

29 июня 2023, 10:12
В современном мире, полном суеты, мы не всегда можем строго следовать всем нормам этикета, особенно учитывая, что некоторые из них уже устарели. Например, в наши дни можно посещать театры без сопровождения мужчины. Однако существует несколько правил, которые все же стоит уважать.

Прежде всего, внешний вид всегда должен быть аккуратным. Многие девушки могут провести часы, нанося макияж, но при этом забывают протереть обувь или погладить рубашку. Кто-то не обращает должного внимания на укладку волос. Вместо сложных причесок достаточно просто распрямить волосы феном и надеть ободок или повязку, чтобы выглядеть аккуратно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, не стоит в публичных местах поправлять макияж и волосы, наносить крем на руки или, тем более, подпиливать ногти. Для этих целей существуют женские комнаты. Также важно уместно подходить к выбору макияжа и маникюра. Яркий макияж и яркий маникюр могут быть неподходящими для некоторых случаев. Например, при встрече с подругами на завтраке или на деловой встрече лучше придерживаться нейтральных цветов и оттенков, смотрящихся естественно, как советует эксперт по этикету Наталья Кирова.

То же самое, по мнению эксперта, относится и к выбору духов. Хотя они и невидимы, они играют важную роль в создании образа и должны быть уместными. Кроме того, не стоит делиться своей косметикой с подругами и коллегами, а лучше самим воздержаться от подобных просьб. Это не гигиенично и может быть просто опасно.

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