Эксперт рассказала о правилах бьюти-этикета, о которых должна знать каждая женщина

То же самое, по мнению эксперта, относится и к выбору духов. Хотя они и невидимы, они играют важную роль в создании образа и должны быть уместными. Кроме того, не стоит делиться своей косметикой с подругами и коллегами, а лучше самим воздержаться от подобных просьб. Это не гигиенично и может быть просто опасно.