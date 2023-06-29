Эксперт рассказала о правилах бьюти-этикета, о которых должна знать каждая женщина

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Прежде всего, внешний вид всегда должен быть аккуратным. Многие девушки могут провести часы, нанося макияж, но при этом забывают протереть обувь или погладить рубашку. Кто-то не обращает должного внимания на укладку волос. Вместо сложных причесок достаточно просто распрямить волосы феном и надеть ободок или повязку, чтобы выглядеть аккуратно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во-вторых, не стоит в публичных местах поправлять макияж и волосы, наносить крем на руки или, тем более, подпиливать ногти. Для этих целей существуют женские комнаты. Также важно уместно подходить к выбору макияжа и маникюра. Яркий макияж и яркий маникюр могут быть неподходящими для некоторых случаев. Например, при встрече с подругами на завтраке или на деловой встрече лучше придерживаться нейтральных цветов и оттенков, смотрящихся естественно, как советует эксперт по этикету Наталья Кирова.
То же самое, по мнению эксперта, относится и к выбору духов. Хотя они и невидимы, они играют важную роль в создании образа и должны быть уместными. Кроме того, не стоит делиться своей косметикой с подругами и коллегами, а лучше самим воздержаться от подобных просьб. Это не гигиенично и может быть просто опасно.