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ДТП в Ставропольском крае: один ребенок погиб, двое пострадали

29 июня 2023, 14:50
По информации, полученной от Госавтоинспекции края 29 июня, один ребенок погиб и двое пострадали в результате аварии, произошедшей в Ставропольском крае.

Согласно предварительным данным, около 14:20 на 48-м километре автодороги Новопавловск — Курская — Моздок водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неустановленным причинам съехал с дороги в поле, где автомобиль перевернулся, сообщила Госавтоинспекция в Telegram.

В результате аварии погибла семилетняя девочка, а дети в возрасте шести и трех лет были госпитализированы. Водитель автомобиля, 34-летний мужчина, и его супруга не пострадали, пишут iz.ru.

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