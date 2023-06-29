ДТП в Ставропольском крае: один ребенок погиб, двое пострадали

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:51
Согласно предварительным данным, около 14:20 на 48-м километре автодороги Новопавловск — Курская — Моздок водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неустановленным причинам съехал с дороги в поле, где автомобиль перевернулся, сообщила Госавтоинспекция в Telegram.
В результате аварии погибла семилетняя девочка, а дети в возрасте шести и трех лет были госпитализированы. Водитель автомобиля, 34-летний мужчина, и его супруга не пострадали, пишут iz.ru.