Дельфины-афалины: Открытие ученых о специальном лепете для общения с детенышами

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе обнаружили, что самки дельфинов-афалин при общении со своими детенышами используют особый тон, который напоминает лепет мамы-человека со своим малышом.