Дельфины-афалины: Открытие ученых о специальном лепете для общения с детенышами

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Исследователи изучили характерный свист, издаваемый дельфинами-матерями во Флориде, и пришли к выводу, что этот свист играет важную роль в ориентации детенышей и поддержании контакта с ними, пишет Общественная служба новостей.
Основываясь на анализе звуковых записей, ученые выявили, что самки дельфинов изменяют тон своих свистов при общении с детенышами. Этот особый «лепет» дельфинов напоминает мамин голос, которым мать общается с малышом, и используется для установления связи и передачи информации детенышам.
Для проведения исследования ученые собрали данные о свистах дельфинов-афалин на протяжении нескольких лет.