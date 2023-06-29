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Дельфины-афалины: Открытие ученых о специальном лепете для общения с детенышами

29 июня 2023, 17:02
Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе обнаружили, что самки дельфинов-афалин при общении со своими детенышами используют особый тон, который напоминает лепет мамы-человека со своим малышом.

Исследователи изучили характерный свист, издаваемый дельфинами-матерями во Флориде, и пришли к выводу, что этот свист играет важную роль в ориентации детенышей и поддержании контакта с ними, пишет Общественная служба новостей.

Основываясь на анализе звуковых записей, ученые выявили, что самки дельфинов изменяют тон своих свистов при общении с детенышами. Этот особый «лепет» дельфинов напоминает мамин голос, которым мать общается с малышом, и используется для установления связи и передачи информации детенышам.

Для проведения исследования ученые собрали данные о свистах дельфинов-афалин на протяжении нескольких лет.

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