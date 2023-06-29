Буцаев: Россия и Беларусь совместно построят завод в Воронежской области

В рамках данного соглашения РЭО также рассмотрит возможность предоставления поддержки инвестиционным проектам в области обращения с вторичными материальными ресурсами в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Один из таких проектов — создание объекта утилизации шин в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Его стоимость оценивается в 854 миллиона рублей.