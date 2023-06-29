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Буцаев: Россия и Беларусь совместно построят завод в Воронежской области

29 июня 2023, 10:46
Фото: Википедия
В рамках международного сотрудничества в области переработки отходов Российский экологический оператор (РЭО) заключил соглашение с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест» о строительстве завода по утилизации шин в Воронежской области.

Данное соглашение подписано в рамках Х Форума регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает rostovgazeta.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что продолжается развитие сотрудничества с белорусскими партнерами в области обращения с вторичными ресурсами. Соглашение предусматривает совместную работу по переработке резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек, основанную на принципах экономики замкнутого цикла и максимального использования вторичных ресурсов.

В рамках данного соглашения РЭО также рассмотрит возможность предоставления поддержки инвестиционным проектам в области обращения с вторичными материальными ресурсами в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Один из таких проектов — создание объекта утилизации шин в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Его стоимость оценивается в 854 миллиона рублей.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что сотрудничество направлено на развитие культуры рационального и ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами, а также на стимулирование использования таких ресурсов для устойчивого развития.

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