Буцаев: Россия и Беларусь совместно построят завод в Воронежской области

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Данное соглашение подписано в рамках Х Форума регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает rostovgazeta.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что продолжается развитие сотрудничества с белорусскими партнерами в области обращения с вторичными ресурсами. Соглашение предусматривает совместную работу по переработке резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек, основанную на принципах экономики замкнутого цикла и максимального использования вторичных ресурсов.
В рамках данного соглашения РЭО также рассмотрит возможность предоставления поддержки инвестиционным проектам в области обращения с вторичными материальными ресурсами в соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Один из таких проектов — создание объекта утилизации шин в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Воронежской области. Его стоимость оценивается в 854 миллиона рублей.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что сотрудничество направлено на развитие культуры рационального и ответственного обращения с вторичными материальными ресурсами, а также на стимулирование использования таких ресурсов для устойчивого развития.