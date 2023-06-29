Андрей Грабар продолжает скупать землю возле омского элитного поселка Чукреевка

Напомним, что Грабар уже в третий раз за последний месяц выигрывает торги на аренду земельных участков в Кировском округе, каждый раз сильно поднимая начальную цену. Так, земля площадью 842 кв. м по улице Сейфуллина в элитном коттеджном поселке Чукреевка досталась ему за 8,2 млн рублей. А за пять участков общей площадью 6029 кв. м по улице Костерина уралец будет ежегодно платить 23.6 млн рублей.