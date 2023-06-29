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Андрей Грабар продолжает скупать землю возле омского элитного поселка Чукреевка

29 июня 2023, 11:26
Фото: 1MI
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На торгах за аренду земельного участка по улице Быстрова Грабар поднял начальную цену со 154,5 тысяч до 5 млн рублей.

Омский департамент архитектуры и градостроительства 28 июня подвел итоги аукциона на аренду земельного участка площадью 626 кв. м по улице Быстрова (кадастровый номер 55:36:130126:7801).

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Срок аренды земли составит 20 лет, использовать участок на Левобережье Омска можно под индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена за этот лот была 154,5 тысяч рублей, однако нашлось немало желающих заполучить его в аренду, из-за чего стоимость земли значительно выросла.

За лот сражались восемь участников, победителем в итоге признали участника, сделавшего самую высокую ставку — 5 032 500 рублей (то есть в 32,5 раза больше начальной цены). Договор аренды заключат с Андреем Грабарем — уроженцем Екатеринбурга.

Напомним, что Грабар уже в третий раз за последний месяц выигрывает торги на аренду земельных участков в Кировском округе, каждый раз сильно поднимая начальную цену. Так, земля площадью 842 кв. м по улице Сейфуллина в элитном коттеджном поселке Чукреевка досталась ему за 8,2 млн рублей. А за пять участков общей площадью 6029 кв. м по улице Костерина уралец будет ежегодно платить 23.6 млн рублей.

Нешуточная борьба. Аренду пяти участков на Левобережье Омска выиграл уралец
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#Юлия Истомина#Аренда земли#Земельный участок#Торги#Департамент архитектуры и градостроительства#Бизнес#Общество#Город#Новости#Омск
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