С 1 марта молодым специалистам — преподавателям, которые работают не более трех лет, увеличили оклад вдвое. Соответствующие сведения были предоставлены Александром Бурковым, который занимал должность губернатора региона. Он отметил, что это было сделано в качестве меры социальной поддержки от государства.