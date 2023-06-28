Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:42
По имеющимся данным, в каждой из перечисленных сфер будет устанавливаться собственный процент индексации, однако в среднем жители регионов России начнут получать заработную плату на 4–6% больше, чем осенью 2022 года.
Согласно новостным источникам, помимо роста заработных плат для бюджетников, ожидается увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионах, в том числе в Омске. Напоминаем, что по Федеральному закону от 19.06.2000 №82-ФЗ МРОТ с начала 2023 года составляет 16 242 рубля.
Эта мера была принята, чтобы опередить темпы роста инфляционных показателей и повысить среднемесячную заработную плату.
«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», — указано на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственным за индексацию показателя минимального размера оплаты труда был назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин. Срок выполнения соответствующего поручения — 1 июля текущего года.
В 2023 году ожидается рост окладов для бюджетников. Согласно новостным источникам, на повышение заработных плат в Омской области направлено примерно 8,5 млрд рублей.
Соответствующие сведения были представлены Александром Бурковым, который исполнял обязанности главы региона до марта 2023 года.
«Для жителей региона, конечно, важно иметь возможность трудиться и получать достойную заработную плату, в том числе в учреждениях бюджетной сферы. На выполнение уже принятых решений по повышению оплаты труда бюджетников и обеспечение дальнейшего роста их заработной платы в 2023 году направим порядка 8,5 млрд рублей», — сказал Александр Бурков.
В целом на увеличение заработных плат российским бюджетникам было выделено более 12 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, свыше 2,9 млрд рублей направлено на увеличение заработной платы учителей общеобразовательных организаций. Более 5 млрд рублей — на повышение заработной платы преподавателям высших учебных заведений.
Около 2,6 млрд рублей направлено на увеличение окладов врачей и других медработников и около 1,3 млрд — в учреждения культуры.
Впрочем, июльское повышение заработной платы для бюджетников будет не первым в 2023 году. Согласно данным СМИ, в Омске молодым педагогам уже был повышен оклад.
С 1 марта молодым специалистам — преподавателям, которые работают не более трех лет, увеличили оклад вдвое. Соответствующие сведения были предоставлены Александром Бурковым, который занимал должность губернатора региона. Он отметил, что это было сделано в качестве меры социальной поддержки от государства.
Заработная плата была увеличена у школьных учителей и воспитателей детских садов, сотрудников сферы дополнительного образования. ВКЛЮЧИТЬ
«Номинальная начисленная заработная плата конкретного педагогического работника может отличаться от средней заработной платы данной категории работников как по образовательной организации, так и по отрасли в целом, в зависимости от количества педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, осуществления функций классного руководителя, результативности работы», — сообщили в министерстве образования.
Как уже сообщалось, с 1 июля ожидается повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Размер прибавки будет рассчитываться с учетом субъекта, где проживает сотрудник, его квалификации, стажа и специальности.
«Регионы вправе самостоятельно принимать решение о размере индексации зарплаты. При этом может увеличиться не только основная часть, но и премии, надбавки, могут появиться дополнительные компенсации и т. д. В каждом регионе свои условия. Случаи, когда прибавка инициирована органами власти и не осуществлена на практике, большая редкость. За это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. В любом случае все изменения должны быть отражены в официальных документах. Это может быть допсоглашение к трудовому договору, приказ и так далее», — объяснила партнер известной юридической компании Светлана Петрикова.
Особо отмечается, что прибавка коснется в том числе пенсионеров, которые продолжают работать в бюджетной сфере. В ряде отраслей будет учитываться опыт сотрудников — вероятно, для работников с большим стажем прибавка в процентном соотношении окажется выше.