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Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей

28 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
Квалифицированным специалистам готовы платить зарплату выше средней по региону

На омские оборонные заводы с начала года устроились 4 тысячи человек

Всего в регионе 35 предприятий ОПК.

С начала 2023 года на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области устроились 4 тысячи человек, сообщили сегодня, 28 июня, в региональном минтруда. Комплектование кадрами оборонных заводов началось в июне 2022 года. С этого времени на региональные предприятия ОПК было трудоустроено 8 тысяч сотрудников.

«Оборонно-промышленный комплекс региона составляют 35 предприятий. Работодатели заявляют более двух тысяч вакансий. Сегодня омская служба занятости работает не только с текущей, но и перспективной потребностью рынка труда. Проводятся профориентационные мероприятия для школьников и студентов, — рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

В основном на оборонные предприятия требуются рабочие и инженеры. Квалифицированным специалистам готовы платить зарплату выше средней по региону. Набирают также работников и без опыта. Так, согласно данным сервиса Зарплата.ру, в ЦКБА требуется монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Специалисту предлагают официальное трудоустройство, обучение, пятидневную рабочую неделю. Кандидату готовы предложить зарплату от 60 до 100 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
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#Евгений Игишев#ОПК#Работа#Высокооплачиваемая работа#Вакансии#Завод#Общество#Омск#Омская область
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