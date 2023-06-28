Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей

С начала 2023 года на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области устроились 4 тысячи человек, сообщили сегодня, 28 июня, в региональном минтруда. Комплектование кадрами оборонных заводов началось в июне 2022 года. С этого времени на региональные предприятия ОПК было трудоустроено 8 тысяч сотрудников.