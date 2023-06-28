Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
С начала 2023 года на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Омской области устроились 4 тысячи человек, сообщили сегодня, 28 июня, в региональном минтруда. Комплектование кадрами оборонных заводов началось в июне 2022 года. С этого времени на региональные предприятия ОПК было трудоустроено 8 тысяч сотрудников.
«Оборонно-промышленный комплекс региона составляют 35 предприятий. Работодатели заявляют более двух тысяч вакансий. Сегодня омская служба занятости работает не только с текущей, но и перспективной потребностью рынка труда. Проводятся профориентационные мероприятия для школьников и студентов, — рассказал министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.
В основном на оборонные предприятия требуются рабочие и инженеры. Квалифицированным специалистам готовы платить зарплату выше средней по региону. Набирают также работников и без опыта. Так, согласно данным сервиса Зарплата.ру, в ЦКБА требуется монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Специалисту предлагают официальное трудоустройство, обучение, пятидневную рабочую неделю. Кандидату готовы предложить зарплату от 60 до 100 тысяч рублей в месяц.