Выгонял из дома. Стала известна причина, почему омичка зарезала возлюбленного

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Городу55 стали известны подробности убийства 39-летнего мужчины, тело которого с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома на улице ТПК в Омске. По подозрению в расправе над омичом была задержана его 39-летняя сожительница.
Как выяснилось, этому преступлению предшествовал долгий банкет у соседей, на котором задержалась подозреваемая.
«Сначала и потерпевший, и подозреваемая были у соседей вместе, однако потом мужчина ушел домой, а женщина надолго задержалась», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Когда омичка все же вернулась домой, то нарвалась на скандал, — сожитель стал выгонять ее из дома, выкидывать ее вещи из комнаты и отправлять туда, откуда она вернулась. После бурной словесной перепалки женщина схватила нож и вонзила его в сердце возлюбленному. От полученного ранения последний погиб мгновенно.
Известно, что подозреваемая в 2022 году освободилась из колонии, где отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Учитывая прошлые заслуги и тяжесть содеянного вновь суд, по ходатайству следствия, заключил ее под стражу и отправил в СИЗО.