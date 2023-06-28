Выгонял из дома. Стала известна причина, почему омичка зарезала возлюбленного

Когда омичка все же вернулась домой, то нарвалась на скандал, — сожитель стал выгонять ее из дома, выкидывать ее вещи из комнаты и отправлять туда, откуда она вернулась. После бурной словесной перепалки женщина схватила нож и вонзила его в сердце возлюбленному. От полученного ранения последний погиб мгновенно.