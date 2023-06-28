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Выгонял из дома. Стала известна причина, почему омичка зарезала возлюбленного

28 июня 2023, 08:55
Фото: 1MI
Подозреваемая вонзила нож прямо в сердце
Женщина засиделась на банкете у соседей, а когда вернулась домой, нарвалась на скандал со стороны возлюбленного.

Городу55 стали известны подробности убийства 39-летнего мужчины, тело которого с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир дома на улице ТПК в Омске. По подозрению в расправе над омичом была задержана его 39-летняя сожительница.

Как выяснилось, этому преступлению предшествовал долгий банкет у соседей, на котором задержалась подозреваемая.

«Сначала и потерпевший, и подозреваемая были у соседей вместе, однако потом мужчина ушел домой, а женщина надолго задержалась», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Когда омичка все же вернулась домой, то нарвалась на скандал, — сожитель стал выгонять ее из дома, выкидывать ее вещи из комнаты и отправлять туда, откуда она вернулась. После бурной словесной перепалки женщина схватила нож и вонзила его в сердце возлюбленному. От полученного ранения последний погиб мгновенно.

Известно, что подозреваемая в 2022 году освободилась из колонии, где отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Учитывая прошлые заслуги и тяжесть содеянного вновь суд, по ходатайству следствия, заключил ее под стражу и отправил в СИЗО.

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