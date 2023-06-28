Всероссийский молодежный форум «ФИЧА» соберет более 420 программистов

Оргкомитет мероприятия информирует, что участников форума ждут не только решение кейсов по технологическому развитию региона от партнерских организаций и презентации разработок инвесторам, но и стажировки в крупных IT-компаниях. Более того, они смогут представить и собственные проектные инициативы в рамках грантового конкурса Росмолодёжи. В итоге будет получен продукт, который содержит в себя инициативы по развитию IT-отрасли страны, в том числе в сфере разработки продуктов двойного назначения и оборонной промышленности.