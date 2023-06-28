Всероссийский молодежный форум «ФИЧА» соберет более 420 программистов

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
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Updated Сегодня, 18:19
Организаторы планируют, что в IT-форуме примут участие более 420 представителей профессионального сообщества в возрасте от 18 до 35 лет из всех российских регионов.
Как отмечается, участниками мероприятия станут молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI-специалисты, маркетологи, киберспортсмены, а также студенты профильных направлений.
Основной целью форума является создание новых цифровых особенностей в российском поле информационных технологий. Сегодня это крайне необходимо для укрепления технологического суверенитета страны, а также организации единой площадки коммуникации талантливых IT-специалистов для обмена знаниями и поиска новых идей в группе единомышленников.
«Наша главная цель — это форсаж профессиональных, технологических возможностей студентов и молодых специалистов IТ-сферы. Мы вместе будем создавать новые цифровые решения для укрепления технологического суверенитета нашей страны», — отметил директор всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» Михаил Дмитриев.
На мероприятии выступят более 50 экспертов и спикеров. Участников форума ожидают не только лекции, панельные дискуссии, круглые столы, но и мастер-классы по нескольким тематическим трекам.
В этом году в программу форума вошли следующие треки: «Кадры» — для преподавателей вузов и ссузов, HR, психологов и специалистов по развитию в IT-отрасли; «Стартаперы» — для представителей технологического предпринимательства; «Разрабы» — для создателей программного обеспечения уровней Junior — Senior, «Инженерная школа» — для разработчиков аппаратного обеспечения и инженеров-конструкторов, а также «Про-движение» — для маркетологов и специалистов по продажам в IT.
Кроме того, для студентов I–III курсов специализированных учебных заведений создан специальный трек «Войти в IT». Он рассчитан на профессиональную ориентацию и построение индивидуальных карьерных траекторий учащихся.
Оргкомитет мероприятия информирует, что участников форума ждут не только решение кейсов по технологическому развитию региона от партнерских организаций и презентации разработок инвесторам, но и стажировки в крупных IT-компаниях. Более того, они смогут представить и собственные проектные инициативы в рамках грантового конкурса Росмолодёжи. В итоге будет получен продукт, который содержит в себя инициативы по развитию IT-отрасли страны, в том числе в сфере разработки продуктов двойного назначения и оборонной промышленности.
Отметим, что участники форума, кроме Таганрога, смогут посетить и такие города, как Новочеркасск, Ростов-на-Дону, а также музейный комплекс «Самбекские высоты», где примут участие в творческих мастер-классах и спортивных соревнованиях.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ростовской области, Комитет по молодежной политике Ростовской области, Ассоциация разработчиков цифровых решений «Брэйнхорн», Южный федеральный университет, Агентство развития молодёжных инициатив. Партнеры форума — фонд «Развитие IТ-образования», партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», IT-предприятие «Инстудио», АНО «ФИРОН».
Чтобы принять участие во всероссийском молодежном форуме IT-технологий «ФИЧА», претенденту необходимо зарегистрироваться на платформе «Росмолодежь.События» и выполнить задания до 9 июля 2023 года. Участие в форуме является бесплатным.