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Published Сегодня, 17:17

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Врач объяснил, чем опасно применение соды при изжоге

28 июня 2023, 17:17
Использование соды в целях устранения изжоги может привести к травмам слизистой оболочки пищевода и желудка.

Об этом в разговоре с News.ru сообщил доктор-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что метод лечения изжоги содой был популярен в прошлом, когда не существовало антацидных препаратов. Сегодня у людей множество медицинских возможностей, но они по-прежнему продолжают гасить изжогу содой, хотя сода в неверно рассчитанной дозировке способна вызвать ожог пищевода. К тому же, возникающий из-за применения соды газ растягивает складки желудка, делая еще большую поверхность слизистых уязвимой для травмирующего воздействия кислоты.

Сергей Вялов рекомендовал спасаться от изжоги чистой водой или пить густую жидкость. Если это не поможет, он советует принимать безрецептурные антацидные препараты.

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