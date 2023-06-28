Врач объяснил, чем опасно применение соды при изжоге

Об этом в разговоре с News.ru сообщил доктор-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что метод лечения изжоги содой был популярен в прошлом, когда не существовало антацидных препаратов. Сегодня у людей множество медицинских возможностей, но они по-прежнему продолжают гасить изжогу содой, хотя сода в неверно рассчитанной дозировке способна вызвать ожог пищевода. К тому же, возникающий из-за применения соды газ растягивает складки желудка, делая еще большую поверхность слизистых уязвимой для травмирующего воздействия кислоты.