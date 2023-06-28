Вода по колено. В Омске устраняют последствия продолжительных ливней

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В пресс-службе омской администрации рассказали о работах по устранению подтоплений на проезжей части. Так как дожди сохранятся в ближайшие двое суток, городское УДХБ продолжит откачивать дождевую воду. К зоне ответственности бюджетного учреждения относятся дороги и места общего пользования.
В случае затопления придомовой территории омичам советуют обращаться в свою обслуживающую организацию — УК или ТСЖ.
В диспетчерские службы дорожно-эксплуатационных участков УДХБ можно звонить круглосуточно по следующим номерам:
Также обратиться можно по номеру ЕДДС городской администрации 78-78-78.
Напомним, что вчера, 27 июня, в Омске во время дождя затопило торговый центр «АТ-Маркет» на улице Дианова. Как сообщили Городу55, огромная лужа на полу возникла в отделе с хозтоварами и средствами личной гигиены.