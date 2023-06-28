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Вода по колено. В Омске устраняют последствия продолжительных ливней

28 июня 2023, 06:44
Фото: Администрация города Омска

Коммунальные службы продолжают откачивать воду с затопленных омских улиц

Городское «УДХБ» откачивает дождевую воду на дорогах и в местах общего пользования.

В пресс-службе омской администрации рассказали о работах по устранению подтоплений на проезжей части. Так как дожди сохранятся в ближайшие двое суток, городское УДХБ продолжит откачивать дождевую воду. К зоне ответственности бюджетного учреждения относятся дороги и места общего пользования.

В случае затопления придомовой территории омичам советуют обращаться в свою обслуживающую организацию — УК или ТСЖ.

Фото: Администрация города Омска

В диспетчерские службы дорожно-эксплуатационных участков УДХБ можно звонить круглосуточно по следующим номерам:

  • Кировский округ — 55-16-92;
  • Ленинский округ — 90-48-33;
  • Октябрьский округ — 90-48-47;
  • Советский округ — 24-38-92;
  • Центральный округ — 90-48-04.

Также обратиться можно по номеру ЕДДС городской администрации 78-78-78.

Напомним, что вчера, 27 июня, в Омске во время дождя затопило торговый центр «АТ-Маркет» на улице Дианова. Как сообщили Городу55, огромная лужа на полу возникла в отделе с хозтоварами и средствами личной гигиены.

На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр
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#Юлия Истомина#Непогода#Дождь#Подтопление#УДХБ#Происшествия#Общество#Город#Новости#Омск
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