В системе ОМС предусмотрены серьезные гарантии для онкологических больных

В онкологической хирургии сегодня предпочтение отдаётся минимально травмирующим лапароскопическим методам проведения операций. Они также доступны по полису ОМС. Они производятся не через разрез, а через прокол. В этом случае послеоперационный период сокращается, а пациенты восстанавливаются быстрее.