В системе ОМС предусмотрены серьезные гарантии для онкологических больных

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Глава ФФОМС Илья Баланин рассказал, что в России в последние годы уделяется повышенное внимание медпомощи людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Так, в 2022 году на медподдержку таких пациентов выделили свыше 327 млрд рублей. Это примерно в 3,5 раза больше, чем в 2018-м, пишет kp.ru.
По полису обязательного медстрахования доступно лечение при помощи ядерной медицины и других современных методов. Расширяются схемы лечения различных видов рака при помощи препаратов. Важно, что передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах.
Зампредседателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева сообщила, что в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в субъектах РФ создаются инновационные центры лучевой и протонной терапии.
В онкологической хирургии сегодня предпочтение отдаётся минимально травмирующим лапароскопическим методам проведения операций. Они также доступны по полису ОМС. Они производятся не через разрез, а через прокол. В этом случае послеоперационный период сокращается, а пациенты восстанавливаются быстрее.
Активно развиваются и органосохраняющие подходы. Если характер опухоли позволяет, то медики делают всё возможное, чтобы сохранить органы.
Отметили эксперты и ещё одно важное направление борьбы с онкологией — реконструктивную хирургию. По полису ОМС пациентам доступен целый ряд восстановительных операций.
Расширился и список препаратов для химиотерапии. Наконец, владельцам полисов ОМС доступно новейшее направление в лечении онкозаболеваний — иммунотерапия. Это разновидность лекарственной терапии, которая предусматривает специальное программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли.