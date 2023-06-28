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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В РФ одобрили стратегию развития беспилотной авиации

28 июня 2023, 12:07
Стратегия развития беспилотной авиации в России до 2030 года была одобрена правительством. Главная цель заключается в создании и использовании гражданских беспилотников, что приведет к появлению новой отрасли экономики в стране.

В правительстве отметили, что уже имеющийся опыт использования беспилотных авиасистем может стать основой для создания новой отрасли. Например, дроны активно используются для проверки состояния энергосетей, что значительно сокращает время проведения таких проверок. Также они применяются при геодезических работах, что позволяет снизить их стоимость, пишет 360tv.ru.

Одновременно с разработкой стратегии правительство завершает формирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. Этот проект станет основным механизмом реализации стратегии.

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