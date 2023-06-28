В РФ одобрили стратегию развития беспилотной авиации

В правительстве отметили, что уже имеющийся опыт использования беспилотных авиасистем может стать основой для создания новой отрасли. Например, дроны активно используются для проверки состояния энергосетей, что значительно сокращает время проведения таких проверок. Также они применяются при геодезических работах, что позволяет снизить их стоимость, пишет 360tv.ru.