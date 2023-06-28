В подмосковном Воскресенске при падении лифта пострадали 2 человека

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно статистике Национального лифтового союза, за последние пять лет в лифтах погибли 129 человек. При этом только за пять месяцев текущего года в разных субъектах РФ произошло уже 62 ЧП с лифтами и эскалаторами. За прошедшую весну СМИ сообщили о десятках происшествий, пишет newsnn.ru.
Так, в марте 2023 года в иркутском торговом центре рабочий разбился насмерть, сорвавшись в лифтовую шахту. В Петербурге мужчина также сорвался в шахту лифта на мебельной фабрике. В Самаре рухнувший лифт убил молодого человека. В Татарстане было возбуждено уголовное дело после того, как лифт придавил рабочего. В мае в Уфе два человека оказались заперты в лифте во время пожара в многоквартирном доме. Были и другие случаи.
Эксперты отмечают проблемы, накопившиеся в сфере производства лифтов. Например, в Хабаровском крае в 2023 году должны заменить 279 лифтов. Изготовить их должны Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод. Но, по данным издания «Коммерсантъ», первая компания оказалась замешанной в картельном сговоре.
Несколько лет назад сын бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко был признан судом виновным в мошенничестве при замене лифтов во время капитального ремонта жилых домов. По материалам следствия, он совместно с директором местной компании «Звезда» Олегом Хамуляком попытался разделить товарный рынок с помощью картельного соглашения с вице-президентом Национального лифтового союза Сергеем Чернышовым и бывшим топ-менеджером ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрием Коженовым. Данный сговор привел к незаконному извлечению дохода на сумму почти 1 млрд рублей.
Карачаровский механический завод был признан банкротом. Конкурсный управляющий КМЗ в июне обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с контролирующих должника лиц более 2,5 млрд рублей убытков.
Оба предприятия находятся в тройке отечественных лифтостроителей.
Отмечается, что обслуживают лифтовое оборудование в Российской Федерации не всегда профессионалы. За работающие лифты отвечают ТСЖ или УК. Управляющие компании берут на себя и диспетчерский контроль и техническое обслуживание, в том числе ремонт. При этом для экономии часто нанимаются так называемые «многостаночники».
РИА Новости со ссылкой на Ростехнадзор сообщает о том, что примерно каждый пятый лифт в России уже выработал максимальный срок эксплуатации. Таким образом, из почти 0,5 млн лифтов в стране около 100 тысяч уже проработали 25 лет и больше. Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что к 2025 году в РФ должны быть заменены 93 600 лифтов.
Напомним, с 1 марта полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений, в том числе лифтов, вернулись к Ростехнадзору. Эксперты опасаются, что без системного подхода к проблемам лифтового хозяйства РФ возвращение полномочий обернётся очередным валом отчётов.