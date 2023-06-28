В подмосковном Воскресенске при падении лифта пострадали 2 человека

Так, в марте 2023 года в иркутском торговом центре рабочий разбился насмерть, сорвавшись в лифтовую шахту. В Петербурге мужчина также сорвался в шахту лифта на мебельной фабрике. В Самаре рухнувший лифт убил молодого человека. В Татарстане было возбуждено уголовное дело после того, как лифт придавил рабочего. В мае в Уфе два человека оказались заперты в лифте во время пожара в многоквартирном доме. Были и другие случаи.