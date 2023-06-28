В поддержке МТС сообщили, что технические специалисты уже работают над возникшей проблемой. У кого-то при этом сотовая связь отсутствует вообще. Сбой коснулся абонентов из Татарстана, Самарской, Саратовской областей. Некоторые пользователи отмечают, что интернет от МТС вместе с тем работает стабильно без помех.