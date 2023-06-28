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Published Сегодня, 15:11

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В Омской области ожидаются перебои связи МТС

28 июня 2023, 15:11
Фото: Город55
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В компании рассказали, что работают над устранением проблем.

Жители нескольких регионов страны столкнулись с проблемами мобильной связи. Перебои возникли в работе оператора МТС. У некоторых пользователей сбой продолжается уже больше получаса.

В поддержке МТС сообщили, что технические специалисты уже работают над возникшей проблемой. У кого-то при этом сотовая связь отсутствует вообще. Сбой коснулся абонентов из Татарстана, Самарской, Саратовской областей. Некоторые пользователи отмечают, что интернет от МТС вместе с тем работает стабильно без помех.

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#Омск#Омская область#Новости#Общество#Сотовая связь#МТС#Сбой
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