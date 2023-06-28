В омском Порт-Артуре обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

В Омске на улице ТПК в Порт-Артуре в одной из квартир 25 июня обнаружили труп 39-летнего мужчины с ножевым ранением. В региональном следкоме сообщили, что по данному факту возбудили дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».