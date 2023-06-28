В омском Порт-Артуре обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В Омске на улице ТПК в Порт-Артуре в одной из квартир 25 июня обнаружили труп 39-летнего мужчины с ножевым ранением. В региональном следкоме сообщили, что по данному факту возбудили дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Следователи считают, что преступление совершила 39-летняя сожительница мужчины. По предварительным данным, подозреваемая в ночь с 24 на 25 июня ударила сожителя ножом в сердце. Конфликт произошел после совместного застолья.
Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемую заключили под стражу. Ранее она уже привлекалась к уголовно ответственности и освободилась из колонии в 2022 году.