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В омском Порт-Артуре обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

28 июня 2023, 07:18
Фото: 1MI
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В преступлении подозревают 39-летнюю сожительницу погибшего.

В Омске на улице ТПК в Порт-Артуре в одной из квартир 25 июня обнаружили труп 39-летнего мужчины с ножевым ранением. В региональном следкоме сообщили, что по данному факту возбудили дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи считают, что преступление совершила 39-летняя сожительница мужчины. По предварительным данным, подозреваемая в ночь с 24 на 25 июня ударила сожителя ножом в сердце. Конфликт произошел после совместного застолья.

Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства преступления. Подозреваемую заключили под стражу. Ранее она уже привлекалась к уголовно ответственности и освободилась из колонии в 2022 году.

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#Евгений Игишев#Убийство#Смерть#Следком#Порт-Артур#Происшествия#Омск
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