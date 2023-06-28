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В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство

28 июня 2023, 04:34
Фото: Город55
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Должность директора теперь занимает Руслан Щербаков.

На муниципальном предприятии города Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» сменилось руководство. Вместо Михаила Морозова должность директора занял Руслан Щербаков, приступивший к новым обязанностям 26 июня.

Отметим, что Морозов руководил парком с 22 июня прошлого года. До этого он управлял муниципальной гостиницей «Иртыш». О Щербакове известно, что в 2009–2019 годах он был директором ООО «Русстрой-Омск» — маленькой фирмы, специализирующейся на «деятельности агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».

Муниципальное предприятие, руководимое Щербаковым, является подведомственным учреждением департамента имущественных отношений администрации Омска. Город55 писал о том, что на 2024 год запланировано начало поэтапного благоустройства парка.

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#Николай Эйхвальд#Парк культуры и отдыха#Город#Новости#Руслан Щербаков
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