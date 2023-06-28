В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство

Отметим, что Морозов руководил парком с 22 июня прошлого года. До этого он управлял муниципальной гостиницей «Иртыш». О Щербакове известно, что в 2009–2019 годах он был директором ООО «Русстрой-Омск» — маленькой фирмы, специализирующейся на «деятельности агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».