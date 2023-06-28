В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
На муниципальном предприятии города Омска «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» сменилось руководство. Вместо Михаила Морозова должность директора занял Руслан Щербаков, приступивший к новым обязанностям 26 июня.
Отметим, что Морозов руководил парком с 22 июня прошлого года. До этого он управлял муниципальной гостиницей «Иртыш». О Щербакове известно, что в 2009–2019 годах он был директором ООО «Русстрой-Омск» — маленькой фирмы, специализирующейся на «деятельности агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами».
Муниципальное предприятие, руководимое Щербаковым, является подведомственным учреждением департамента имущественных отношений администрации Омска. Город55 писал о том, что на 2024 год запланировано начало поэтапного благоустройства парка.