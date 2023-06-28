В Красноярском крае дан старт всероссийской спортивной смене форума ТИМ «Бирюса»

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Оргкомитет мероприятия отмечает, что всероссийский форум ТИМ «Бирюса» представляет собой университет неформального образования.
Для участников форума запланировано множество образовательно-просветительских мероприятий, направленных на повышение качества и доступности спортивных услуг в российских регионах. Ожидается, что молодые люди примут деятельное участие в создании условий для занятий физической культурой и спортом.
Основная цель форума — создание для каждого жителя страны, независимо от удаленности территории его проживания, равного доступа к здравоохранению, образованию, культуре, спорту.
«На территории инициативных снова поднимут актуальные вопросы и заговорят о важных темах. В этом году мы сосредоточимся на развитии российского спорта и осмыслении роли молодежи в этом процессе. Для этого на всероссийской смене форума ТИМ „Бирюса“ соберутся 600 молодых ребят со всей страны, чтобы сформировать инициативы и новые решения, направленные на развитие студенческого, экстремального спорта, спортивного лидерства и продвижение здорового образа жизни. Уверен, что семь дней совместной работы пройдут продуктивно, а в конце форума мы представим вместе с активистами Ассоциации студенческих спортивных клубов России, движения „Волонтеры-медики“ и программы „Уличная классика“ совместные разработки — дорожную карту развития уличной культуры и чек-лист проведения федерального спортивного мероприятия для регионов России, а также ряд других инициатив участников», — заявил программный директор всероссийского форума ТИМ «Бирюса» Евгений Гаврилов.
В число участников форума вошли активные члены спортивных клубов, спортсмены-экстремалы, просветители в сфере здравоохранения и движения «Волонтеры-медики» от 18 до 35 лет. Они разделились по четырем направлениям: «Экстремальный спорт», «Студенческий спорт», «Здоровый образ жизни» и «Спортивные лидеры». Также отмечается, что, помимо изучения трендов развития спортивной индустрии, они получат знания об организации и продвижении крупных спортивных событий, пообщаются с олимпийскими чемпионами и представят свои проекты, направленные на развитие молодежного спорта и продвижение здорового образа жизни.
Более того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, будет реализована передача полезных знаний и опыта от приглашенных гостей и экспертов.
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в приветственном слове к участникам форума на церемонии открытия образовательной площадки ответил на вопросы молодых людей: «Бирюса» уже 17 лет подряд объединяет инициативную и неравнодушную молодежь — тех, кто готов быть лидером, брать на себя ответственность и воплощать самые смелые идеи в жизнь. Вопросы, которые стоят в повестке смены, очень актуальны. Вскоре мы отметим пятилетие проведения Универсиады. Давайте вместе придумаем новые спортивные и образовательные проекты. Наследие крупного события должно жить! Все идеи по этому направлению обещаю лично с вами обсудить, найти возможности их реализации. Я желаю вам интенсивной работы, смелых идей и самое главное — множества новых друзей. Успехов!»
В качестве почетных гостей на смену были приглашены призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, призеры Олимпийских игр Иван Алыпов и Николай Олюнин, президент Союза экстремальных видов спорта, руководитель проекта «Уличная классика» Иван Шмонин и другие.
По традиции гости и участники форума могут сделать доброе дело и принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ. В частности, пошить маскировочные костюмы, предназначенные для снайперов и разведчиков Вооруженных сил РФ. Изготовленная экипировка в качестве гуманитарной помощи будет передана на территорию проведения специальной военной операции. Кроме того, в рамках форума ТИМ «Бирюса» запланирована встреча с демобилизованными участниками СВО, которые окончили обучение по программе профессиональной переподготовки проекта «Твой герой» программы «Роспатриот».