Устраивал голодовку. Чем известен новый кандидат на пост губернатора Омской области

В 2020 году Сергей Скрипаль пытался от партии КПРФ избраться в депутаты Кормиловского районного совета. Но ни разу у него так и не получилось это сделать. Кроме того, омич засветился в новостях в 2018 году, когда устроил голодовку, не согласившись со своим увольнением из «Сибхлеба».