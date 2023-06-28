Устраивал голодовку. Чем известен новый кандидат на пост губернатора Омской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
В избиркоме Омской области зарегистрировали еще одного кандидата в губернаторы. На пост главы региона в качестве самовыдвиженца претендует 49-летний электромонтер из музея им. Врубеля Сергей Скрипаль.
Для Скрипаля это не первое участие в выборах на территории Омской области. Трижды омич выдвигался в депутаты Омского городского совета: в 2012 году — от партии «Яблоко», в 2017-м — как самовыдвиженец и в 2022-м — от КПРФ. В последнем случае он конкурировал с представителем «Коммунистов России» Анатолием Скрипкаревым.
В 2020 году Сергей Скрипаль пытался от партии КПРФ избраться в депутаты Кормиловского районного совета. Но ни разу у него так и не получилось это сделать. Кроме того, омич засветился в новостях в 2018 году, когда устроил голодовку, не согласившись со своим увольнением из «Сибхлеба».
Таким образом, кандидатов на пост губернатора Омской области уже восемь: Виталий Хоценко от «Единой России», Андрей Алехин — КПРФ, Владимир Казанин — «Коммунисты России»; Максим Макаленко — ЛДПР, а также четыре самовыдвиженца — Юрий Александров, Вадим Черкин, Дмитрий Гудз и Сергей Скрипаль. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования — 10 сентября.
В Избирательной комиссии Омской области сообщили и о первым кандидатах, которые подали документы по дополнительным выборам в Заксобрание. КПРФ выдвинула Кирилла Курятникова, а Справедливая Россия — Игоря Шереметьева.