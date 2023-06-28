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Устраивал голодовку. Чем известен новый кандидат на пост губернатора Омской области

28 июня 2023, 05:55
Фото: 1MI
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На пост губернатора Омской области претендует кандидат по фамилии Скрипаль

Документы на участие в выборах губернатора подали уже восемь человек.

В избиркоме Омской области зарегистрировали еще одного кандидата в губернаторы. На пост главы региона в качестве самовыдвиженца претендует 49-летний электромонтер из музея им. Врубеля Сергей Скрипаль.

Для Скрипаля это не первое участие в выборах на территории Омской области. Трижды омич выдвигался в депутаты Омского городского совета: в 2012 году — от партии «Яблоко», в 2017-м — как самовыдвиженец и в 2022-м — от КПРФ. В последнем случае он конкурировал с представителем «Коммунистов России» Анатолием Скрипкаревым.

В 2020 году Сергей Скрипаль пытался от партии КПРФ избраться в депутаты Кормиловского районного совета. Но ни разу у него так и не получилось это сделать. Кроме того, омич засветился в новостях в 2018 году, когда устроил голодовку, не согласившись со своим увольнением из «Сибхлеба».

Таким образом, кандидатов на пост губернатора Омской области уже восемь: Виталий Хоценко от «Единой России», Андрей Алехин — КПРФ, Владимир Казанин — «Коммунисты России»; Максим Макаленко — ЛДПР, а также четыре самовыдвиженца — Юрий Александров, Вадим Черкин, Дмитрий Гудз и Сергей Скрипаль. Выборы губернатора состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

В Избирательной комиссии Омской области сообщили и о первым кандидатах, которые подали документы по дополнительным выборам в Заксобрание. КПРФ выдвинула Кирилла Курятникова, а Справедливая Россия — Игоря Шереметьева.

Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах
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#Юлия Истомина#Кандидаты#Выборы губернатора Омской области#Избирком#Политика#Город#Новости#Омская область#Омск
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