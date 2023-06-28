«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные свойства человеческого мозга

«Человек может замечать некоторые вещи, не осознавая этого в момент, без активного участия сознания. Однако, когда ему понадобится определенная информация, она может всплыть сама по себе», — объясняет Савинков. Это напоминает случай Шерлока Холмса, созданного писателем Артуром Конан-Дойлем, который обладал уникальной способностью запоминать детали и события, такие как количество ступеней в здании или фаза Луны в определенный момент.