«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные свойства человеческого мозга

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Ученые утверждают, что мозг оперирует информацией и осуществляет восприятие через различные его отделы, что иногда может отделить сознание от полного понимания происходящего, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Человек может замечать некоторые вещи, не осознавая этого в момент, без активного участия сознания. Однако, когда ему понадобится определенная информация, она может всплыть сама по себе», — объясняет Савинков. Это напоминает случай Шерлока Холмса, созданного писателем Артуром Конан-Дойлем, который обладал уникальной способностью запоминать детали и события, такие как количество ступеней в здании или фаза Луны в определенный момент.
Другим поразительным свойством, о котором говорит нейрохирург, является способность мозга запоминать информацию в неограниченных объемах.
«Мозг не хранит информацию прямо, как компьютер, — объясняет Савинков. — Он устанавливает ассоциативные связи и использует определенный алгоритм запоминания, подобно цифровому архиватору. Затем он может „извлечь“ эту информацию. Например, полиглоты, которые знают 150 языков, могут восстановить свои знания после всего лишь часа или двух в языковой среде.»
Савинков также отмечает, что алгоритмизация является способом облегчить процесс запоминания. Он приводит пример таблицы умножения и математики в целом как абстрактной науки, доступной только человеку. Эта информация не может быть получена из окружающего мира с помощью сенсорного опыта.
Важно отметить, что удивительные способности мозга доступны каждому человеку и могут быть развиты с помощью тренировки и упражнений.