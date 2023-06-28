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«Цифровой архиватор»: нейрохирург раскрыл удивительные свойства человеческого мозга

28 июня 2023, 15:22
Павел Савинков, заведующий нейрохирургическим отделением больницы в Долгопрудном, рассказал об удивительных способностях человеческого мозга.

Ученые утверждают, что мозг оперирует информацией и осуществляет восприятие через различные его отделы, что иногда может отделить сознание от полного понимания происходящего, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Человек может замечать некоторые вещи, не осознавая этого в момент, без активного участия сознания. Однако, когда ему понадобится определенная информация, она может всплыть сама по себе», — объясняет Савинков. Это напоминает случай Шерлока Холмса, созданного писателем Артуром Конан-Дойлем, который обладал уникальной способностью запоминать детали и события, такие как количество ступеней в здании или фаза Луны в определенный момент.

Другим поразительным свойством, о котором говорит нейрохирург, является способность мозга запоминать информацию в неограниченных объемах.

«Мозг не хранит информацию прямо, как компьютер, — объясняет Савинков. — Он устанавливает ассоциативные связи и использует определенный алгоритм запоминания, подобно цифровому архиватору. Затем он может „извлечь“ эту информацию. Например, полиглоты, которые знают 150 языков, могут восстановить свои знания после всего лишь часа или двух в языковой среде.»

Савинков также отмечает, что алгоритмизация является способом облегчить процесс запоминания. Он приводит пример таблицы умножения и математики в целом как абстрактной науки, доступной только человеку. Эта информация не может быть получена из окружающего мира с помощью сенсорного опыта.

Важно отметить, что удивительные способности мозга доступны каждому человеку и могут быть развиты с помощью тренировки и упражнений.

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