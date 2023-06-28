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Стали известны сроки проверки по делу замначальника отдела омского ГИБДД Кина

28 июня 2023, 10:39
Фото: Город55
Доследственная проверка в отношении высокопоставленного полицейского продолжается
Подполковника полиции винят в конфликте с посетителем, который для последнего закончился сломанным носом.

Горд55 выяснил, сколько будет длиться доследственная проверка в отношении заместителя начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максима Кина. Напомним, его винят в избиении посетителя.

Как рассказал Городу55 источник в силовых структурах, проверочные мероприятия в следственных органах продлятся не менее 30 дней, то есть какое-то решение по этой истории следует ожидать не раньше 10 июля текущего года.

Напомним, как ранее сообщал Город55, 9 июня омич Иван А. обратился в редакцию Города55 и рассказал, что у него случился словесный конфликт на повышенных тонах в кабинете у подполковника Кина. Итогом конфликта якобы стало рукоприкладство: силовик нанес парню удар головой в лицо. Парень получил травму, на место была вызвана «скорая», которая доставила пострадавшего в больницу. Там ему диагностировали перелом носа.

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В тот же день Иван написал заявление в региональный Следком, который и разбирается в этой ситуации.

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