Стали известны сроки проверки по делу замначальника отдела омского ГИБДД Кина

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Горд55 выяснил, сколько будет длиться доследственная проверка в отношении заместителя начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максима Кина. Напомним, его винят в избиении посетителя.
Как рассказал Городу55 источник в силовых структурах, проверочные мероприятия в следственных органах продлятся не менее 30 дней, то есть какое-то решение по этой истории следует ожидать не раньше 10 июля текущего года.
Напомним, как ранее сообщал Город55, 9 июня омич Иван А. обратился в редакцию Города55 и рассказал, что у него случился словесный конфликт на повышенных тонах в кабинете у подполковника Кина. Итогом конфликта якобы стало рукоприкладство: силовик нанес парню удар головой в лицо. Парень получил травму, на место была вызвана «скорая», которая доставила пострадавшего в больницу. Там ему диагностировали перелом носа.
В тот же день Иван написал заявление в региональный Следком, который и разбирается в этой ситуации.