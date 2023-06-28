Стали известны сроки проверки по делу замначальника отдела омского ГИБДД Кина

Напомним, как ранее сообщал Город55, 9 июня омич Иван А. обратился в редакцию Города55 и рассказал, что у него случился словесный конфликт на повышенных тонах в кабинете у подполковника Кина. Итогом конфликта якобы стало рукоприкладство: силовик нанес парню удар головой в лицо. Парень получил травму, на место была вызвана «скорая», которая доставила пострадавшего в больницу. Там ему диагностировали перелом носа.