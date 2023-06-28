Раздор в «Русале»: новый виток конфликта с СУАЛ

«Инвестпрограмма за этот период, по данным отчетности, составила около $2,4 млрд. Минимальная сумма дивидендов за 2022 год составляет $546 млн, а с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов — $244 млн. Это точно не является бременем для компании, получившей в 2022 году EBITDA от операционной деятельности в размере $2 млрд, дивиденды от „Норникеля“ в сумме $1,6 млрд и аккумулировавшей на счетах на конец 2022 года рекордные за 12 лет $3,2 млрд», — сообщил глава СУАЛа.