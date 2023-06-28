Раздор в «Русале»: новый виток конфликта с СУАЛ

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По информации, полученной от главы СУАЛа Олега Фомичева, по инициативе мажоритария «Русала» в лице Олега Дерипаски, «СУАЛ Партнерс» был практически отстранен от управления алюминиевой компанией.
28 июня «Интерфакс» сообщил, что «Русал» не выплатит дивиденды по итогам минувшего года, не предоставив никаких объяснений. (https://www.interfax.ru/amp/909340).
Согласно заявлению Фомичева, в отчетности компании отмечен факт получения $8,5 млрд в виде EBITDA от операционной деятельности и дивидендов от «Норникеля» за 2021–2022 годы. Об этом пишут Новые Известия.
«Инвестпрограмма за этот период, по данным отчетности, составила около $2,4 млрд. Минимальная сумма дивидендов за 2022 год составляет $546 млн, а с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов — $244 млн. Это точно не является бременем для компании, получившей в 2022 году EBITDA от операционной деятельности в размере $2 млрд, дивиденды от „Норникеля“ в сумме $1,6 млрд и аккумулировавшей на счетах на конец 2022 года рекордные за 12 лет $3,2 млрд», — сообщил глава СУАЛа.
Кроме того, он рассказал, что уже несколько лет «СУАЛ Партнерс» не прекращает попыток получения дивидендов в условиях очень хороших финансовых показателей «Русала».
Фомичев признается, что организация раз за разом получает отказ под разными предлогами, среди которых сверхамбициозные инвестиционные планы, приобретение за рубежом неких активов или инвестирование в непрофильные предприятия. В связи с этим СУАЛ укрепляется в подозрениях, что менеджмент с согласия совета директоров ведет деятельность в интересах мажоритарного акционера.
Известно, что с 2018 года нераспределение «Русалом» дивидендов между акционерами объяснялось необходимостью снижения задолженности компании, тогда как сам «Русал» много лет являлся получателем рекордных дивидендов от «Норникеля» в размере 60% от EBITDA.
Также Фомичев упомянул недавнее интервью представителя «Русала» в совете директоров «Норникеля» Елены Безденежных, когда она заявила о нарушении прав миноритариев «Интерросом» (глава Владимир Потанин). Глава СУАЛа отметил, что все претензии к «Интерросу» можно переадресовать «Русалу». Он подчеркнул, что дивидендная политика, действующая в рамках соглашения между En+ и «СУАЛ Партнерс», неукоснительно соблюдается СУАЛом, тогда как постоянные нарушения со стороны En+ могут стать основанием для арбитражного иска.
«Мы готовы сделать этот шаг», — заявил Фомичев.
Известно, что «Русал», входящий в число акционеров «Норникеля», годами открыто конфликтует с акционерами из-за размера дивидендов. «Русал» не желал менять дивидендную политику «Норникеля», поскольку в соответствии с дивидендной формулой, действовавшей до 1 января 2023 года, акционерам полагались рекордные 60% EBITDA.
Таким образом, мажоритарный акционер «Русала» при участии совета директоров предприятия фактически лишили «СУАЛ Партнерс» роли в жизни компании.
Кроме того, в совете директоров числится только один представитель Виктора Вексельберга, что позволяет лишь получать информацию, но не влиять на решения.
«СУАЛ Партнерс» также анонсировал обращение в суд по факту попустительства членов совета директоров и его главы, прошедших утверждение в OFAC, любому решению мажоритарного акционера и отсутствия анализа предложений менеджмента.
Ранее сообщалось, что весной этого года акционерами «Русала» было отклонено требование «СУАЛ Партнерс» о доступе к информации по сделкам «Русала» с компанией Braidy Industries (США) и покупке 9% акций энергетического холдинга «РусГидро».
По словам представителя «СУАЛ Партнерс», для «Русала» холдинг «РусГидро» не является профильным активом, поэтому данное соглашение отвлекает средства на финансовый актив в виде акций, принесших в текущей ситуации лишь убытки. По его словам, обращение в суд готовится в отношении членов совета директоров, не контролировавших сделки, ставшие причиной многомиллионных убытков компании. Помимо инвестиций в Braidy и «РусГидро», были подписаны соглашения по хеджированию цен на алюминий, также ставшие убыточными.
По словам главы СУАЛа, внятной инвестиционной программы, определяющей направление развития компании, у «Русала» нет, как нет и успешно завершенных проектов. На совете директоров рассматривается общая концепция, проводится красивая презентация. Но качественной оценки эффективности заявленных проектов не проводится.
Фомичев подчеркнул, что СУАЛ в условиях сложившейся ситуации будет добиваться соблюдения прав в равной степени и отстаивать интересы компании.
«Наше законодательство об акционерных обществах содержит годами выстраданные нормы, которые позволяют сбалансировать интересы мажоритария и миноритариев. Сейчас в отношении всех миноритариев „Русала“ с подачи мажоритарного акционера применяется необоснованный режим дискриминации и фактическое поражение в правах по сравнению со статусом акционеров в стандартных российских АО. Отдельное недоумение и разочарование вызывает тот факт, что совет директоров компании последовательно уклоняется от решения и даже признания проблемы, дежурно ссылаясь на некие „технические сложности“, — подытожил глава СУАЛа.
Сейчас «СУАЛ Партнерс» выдвинул руководству «Русала» требование о предоставлении данных по убыточному хеджу цен на алюминий в 2021–2022 годах. Данный вопрос должен быть рассмотрен в рамках общего собрания акционеров 1 августа. Однако, судя по интервью с Олегом Фомичевым, миноритарному акционеру могут в очередной раз отказать в доступе к этой информации.