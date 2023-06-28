Поставили точку. В действиях «Омскавтодора» и «Стройсервиса» усмотрели сговор

Речь идет о торгах на ремонт и содержание трассы «Омск-Тара» на территории Саргатского, Большереченского и Тарского районов. Сумма контракта тогда составила 1,68 млрд рублей. Антимонопольщики пришли к выводу, что «Стройсервис», гендиректором которого является Яков Вагнер, участвовал в торгах номинально. Сделав одно ценовое предложение о снижении цены на 0,5%, компания отказалась от борьбы. В итоге контракт достался «Омскавтодору», в котором на тот момент директором был Алексей Шипилов.