Поставили точку. В действиях «Омскавтодора» и «Стройсервиса» усмотрели сговор

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В споре дорожников с омским УФАС поставили точку. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в отличие от двух нижестоящих инстанций признал законным решение антимонопольщиков о признании картелем соглашения между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор».
Речь идет о торгах на ремонт и содержание трассы «Омск-Тара» на территории Саргатского, Большереченского и Тарского районов. Сумма контракта тогда составила 1,68 млрд рублей. Антимонопольщики пришли к выводу, что «Стройсервис», гендиректором которого является Яков Вагнер, участвовал в торгах номинально. Сделав одно ценовое предложение о снижении цены на 0,5%, компания отказалась от борьбы. В итоге контракт достался «Омскавтодору», в котором на тот момент директором был Алексей Шипилов.
В июле прошлого года омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером. Но те отменили решение антимонопольного органа в Арбитражном суде Омской области и Восьмом арбитражном апелляционном суде.
«После этого антимонопольный орган подал кассационную жалобу. Арбитражный суд Западно — Сибирского округа исправил ошибку двух нижестоящих инстанций, признав решение Омского УФАС России законным», — сообщили в пресс-службе ведомства.