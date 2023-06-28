Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Изображение материала

Поставили точку. В действиях «Омскавтодора» и «Стройсервиса» усмотрели сговор

28 июня 2023, 04:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Суд снова признал сговор на торгах между компаниями «Омскавтодор» и «Стройсервис»

Кассация поддержала решение омских антимонопольщиков о дорожном картеле.

В споре дорожников с омским УФАС поставили точку. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в отличие от двух нижестоящих инстанций признал законным решение антимонопольщиков о признании картелем соглашения между ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор».

Речь идет о торгах на ремонт и содержание трассы «Омск-Тара» на территории Саргатского, Большереченского и Тарского районов. Сумма контракта тогда составила 1,68 млрд рублей. Антимонопольщики пришли к выводу, что «Стройсервис», гендиректором которого является Яков Вагнер, участвовал в торгах номинально. Сделав одно ценовое предложение о снижении цены на 0,5%, компания отказалась от борьбы. В итоге контракт достался «Омскавтодору», в котором на тот момент директором был Алексей Шипилов.

В июле прошлого года омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером. Но те отменили решение антимонопольного органа в Арбитражном суде Омской области и Восьмом арбитражном апелляционном суде.

«После этого антимонопольный орган подал кассационную жалобу. Арбитражный суд Западно — Сибирского округа исправил ошибку двух нижестоящих инстанций, признав решение Омского УФАС России законным», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Яков Вагнер#Алексей Шипилов#Картельный сговор#Торги#Дорожники#Арбитражный суд#УФАС#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
Подпишитесь
Хроника пожара в доме на Волгоградской в Омске: как это было
Вчера, 16:52
В омском парке 30-летия ВЛКСМ сменилось руководство
Сегодня, 04:34
Потерпите еще. Жителям омского Левобережья и Нефтяников не включили горячую воду
Сегодня, 05:14
В Омске ликвидировали фирму, владевшую киосками «Ермолино»
Сегодня, 05:24
Президент Путин сделал важное заявление о ЧВК «Вагнер»
Вчера, 13:39