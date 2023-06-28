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Перебои с газом, потоп в пятиэтажке и голодовки кандидата в губернаторы. Омск за день

28 июня 2023, 14:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Жителей Омской области предупредили о массовых перебоях с газом

Проблемы могут возникнуть в отдельные дни с 4 по 12 июля. Дело в том, что на следующей неделе рабочие будут проводить ремонт на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях. Представители «Газпром межрегионгаз Омск» объяснили, что это повысит надежность газоснабжения осенью и зимой. Неудобства из-за отсутствия газа испытают жители 125 населенных пунктов в девяти районах Омской области.

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Новость № 2. Жители пятиэтажки в Нефтяниках рассказали о коммунальной катастрофе после ливня

Проживающие в доме № 167 Б по проспекту Мира столкнулись с последствиями обильных дождей. Недавно отремонтированная кровля не выдержала того объема осадков, пятый этаж был затоплен. Потеки, «надутые» натяжные потолки собственники обнаружили сегодня утром, 28 июня, после пробуждения. В квартирах пришлось расставить ведра и другие емкости, чтобы как-то справиться с потопом. По словам жильцов, их управляющая компания бездействует.

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Новость № 3. Новый кандидат в губернаторы Омской области устраивал голодовку

За пост главы региона будут официально бороться теперь уже восемь человек. Недавно избирком Омской области принял документы от 49-летнего электромонтера из музея имени Врубеля Сергея Скрипаля. До этого он трижды выдвигался в депутаты Омского городского совета. В последний раз омич заявлялся в 2022 году от КПРФ. Кроме того, он пытался стать депутатом Кормиловского районного совета в 2020 году. В его биографии также есть случай с голодовкой. В 2018 году Скрипаль устроил забастовку, так как был категорично не согласен с тем, что его уволили из «Сибхлеба».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Итоги дня#Общество#Происшествия#Жалобы#Политика#Перебои с газом#Отключение газа#ООО «Газпром межрегионгаз»#Затопление#Потоп
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