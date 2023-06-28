Перебои с газом, потоп в пятиэтажке и голодовки кандидата в губернаторы. Омск за день

За пост главы региона будут официально бороться теперь уже восемь человек. Недавно избирком Омской области принял документы от 49-летнего электромонтера из музея имени Врубеля Сергея Скрипаля. До этого он трижды выдвигался в депутаты Омского городского совета. В последний раз омич заявлялся в 2022 году от КПРФ. Кроме того, он пытался стать депутатом Кормиловского районного совета в 2020 году. В его биографии также есть случай с голодовкой. В 2018 году Скрипаль устроил забастовку, так как был категорично не согласен с тем, что его уволили из «Сибхлеба».