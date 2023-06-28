Омским маршрутчикам предложили устроиться в муниципальные предприятия

Напомним, 19 июня департамент транспорта во время брифинга анонсировал изменения организации транспортного обслуживания омичей с 1 июля 2023 года. Центр города, а именно проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Интернациональную и Красный Путь, решили максимально освободить от автобусов малого класса (маршруток).