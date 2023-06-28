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Омским маршрутчикам предложили устроиться в муниципальные предприятия

28 июня 2023, 09:32
Фото: Город55
Водителям обещают соцпакет, нормированный рабочий день и среднюю зарплату 56 тысяч рублей.

Водителям омских маршруток предложили устроиться на предприятия муниципального транспорта. С 1 июля в городе начнет действовать новая схема движения, которая должна разгрузить центр Омска.

Об условиях труда рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Мы можем принять всех, кто решит сменить зыбкую почву частного сектора на стабильность и уверенность: в ПП № 8 готовы трудоустроить 200 человек. А это соцпакет, медицинские осмотры, нормированный рабочий день, комфортные условия труда на новых современных автобусах, заработная плата в среднем размере 56 тысяч рублей и, конечно, льготная пенсионная сетка», — сообщил градоначальник.

Напомним, 19 июня департамент транспорта во время брифинга анонсировал изменения организации транспортного обслуживания омичей с 1 июля 2023 года. Центр города, а именно проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Интернациональную и Красный Путь, решили максимально освободить от автобусов малого класса (маршруток).

В Омске с 1 июля у ряда городских маршрутов изменятся схемы движения
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#Евгений Игишев#Транспорт#Городской транспорт#Маршрутка#Автобус#Мэрия Омска#Город#Омск#Омская область
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