Омским маршрутчикам предложили устроиться в муниципальные предприятия

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Водителям омских маршруток предложили устроиться на предприятия муниципального транспорта. С 1 июля в городе начнет действовать новая схема движения, которая должна разгрузить центр Омска.
Об условиях труда рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Мы можем принять всех, кто решит сменить зыбкую почву частного сектора на стабильность и уверенность: в ПП № 8 готовы трудоустроить 200 человек. А это соцпакет, медицинские осмотры, нормированный рабочий день, комфортные условия труда на новых современных автобусах, заработная плата в среднем размере 56 тысяч рублей и, конечно, льготная пенсионная сетка», — сообщил градоначальник.
Напомним, 19 июня департамент транспорта во время брифинга анонсировал изменения организации транспортного обслуживания омичей с 1 июля 2023 года. Центр города, а именно проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Интернациональную и Красный Путь, решили максимально освободить от автобусов малого класса (маршруток).