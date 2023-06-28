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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 08:06

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Не все хотят отдыхать. Омские работодатели уговаривают пойти в отпуск 17% работников

28 июня 2023, 07:04
Фото: Midjourney
Иногда в ход идут угрозы списания отпускных дней без выплат

14% омичей заставляли пойти в отпуск против их воли

Чаще с принудительной отправкой в отпуск сталкиваются мужчины, нежели женщины.

14% омичей рассказали, что работодатель принудительно заставлял их пойти в отпуск. Опрос в конце июня провел сервис по поиску вакансий hh.ru. Работодатели, как правило, уговаривают трудоголиков отправится отдохнуть или настойчиво об этом напоминают.

Почти треть респондентов, 32%, признались, что не отгуляли от 14 до 28 дней отпуска в этом году. Столько же работников рассказали, что у них накопилось больше 28 дней отпуска.

Все же, большинство сотрудников не приходится принудительно отправлять отдыхать. Так ответили 68% респондентов. Чаще с принудительной отправкой в отпуск сталкиваются мужчины, нежели женщины (20% против 15%).

В большинстве случаев (75%) работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания. Но есть и более жесткие рычаги давления. Иногда в ход идут угрозы списания отпускных дней без выплат (18%), а также перспектива увольнения и лишения премии (по 2%).

Ранее омичи рассказали, в каком коллективе им удобнее работать. Выяснилось, что холостые мужчины чаще хотят работать в женских коллективах, а незамужние женщины предпочитают трудиться среди мужчин.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Отпуск#Опрос
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