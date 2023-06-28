Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В эти выходные, 1 и 2 июля, в Омске состоится музыкальный open-air. Фестиваль «Симфопарк» (0+) в этом году пройдет в новом формате. В министерстве культуры Омской области представили программу мероприятия.
По традиции «Симфопарк» организуют в парке «На Королева». Впервые на музыкальном марафоне будет битва двух оркестров. Противником Омского академического симфонического оркестра станет Симфонический оркестр Ленобласти.
В Омск на фестиваль были приглашены артисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Борис Степанов (тенор), лауреат международных конкурсов Анастасия Ушакова (виолончель), солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и джазовая исполнительница Этери Бериашвили. Кроме того, для поклонников музыки выступят известные мастера конферанса Санкт-Петербурга.
В течение двух дней, с 12:00 до 22:00 омичи будут не только слушать музыку, но и участвовать в различных мастер-классах, играх, слушать лекции на тему искусства. Гости смогут порисовать на воде, создать музыкальную открытку, изготовить шарнирных кукол-музыкантов и окунуться в мир живописи. Для детей будет подготовлена своя программа развлечений.