В течение двух дней, с 12:00 до 22:00 омичи будут не только слушать музыку, но и участвовать в различных мастер-классах, играх, слушать лекции на тему искусства. Гости смогут порисовать на воде, создать музыкальную открытку, изготовить шарнирных кукол-музыкантов и окунуться в мир живописи. Для детей будет подготовлена своя программа развлечений.