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На волнах музыки. Стала известна полная программа омского «Симфопарка» в 2023 году

28 июня 2023, 08:47
Фото: Город55
иллюстрация

Омский минкульт опубликовал полную программу «Симфопарка», который пройдет 1 и 2 июля

Юным зрителям также будет, чем заняться на музыкальном фестивале.

В эти выходные, 1 и 2 июля, в Омске состоится музыкальный open-air. Фестиваль «Симфопарк» (0+) в этом году пройдет в новом формате. В министерстве культуры Омской области представили программу мероприятия.

По традиции «Симфопарк» организуют в парке «На Королева». Впервые на музыкальном марафоне будет битва двух оркестров. Противником Омского академического симфонического оркестра станет Симфонический оркестр Ленобласти.

В Омск на фестиваль были приглашены артисты Мариинского театра Ольга Пудова (сопрано) и Борис Степанов (тенор), лауреат международных конкурсов Анастасия Ушакова (виолончель), солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский (баритон) и джазовая исполнительница Этери Бериашвили. Кроме того, для поклонников музыки выступят известные мастера конферанса Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба регионального министерства культуры

В течение двух дней, с 12:00 до 22:00 омичи будут не только слушать музыку, но и участвовать в различных мастер-классах, играх, слушать лекции на тему искусства. Гости смогут порисовать на воде, создать музыкальную открытку, изготовить шарнирных кукол-музыкантов и окунуться в мир живописи. Для детей будет подготовлена своя программа развлечений.

Полная программа «Симфопарка-2023»

Билеты можно приобрести в кассах города или на официальном сайте филармонии.

Баттл оркестров, море джаза и июльское солнце. Как пройдет «Симфопарк-2023» в Омске
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Культура#Развлечения#СимфоПарк#Open-air
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