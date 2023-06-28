На форуме «Байкал» планируют разработать более 100 социально-экономических проектов

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В форуме примут участие представители компаний социально ответственного бизнеса, а также специалисты в области бережливого производства и корпоративного управления. Совместно с экспертами и наставниками они помогут подготовить инициативы, посвященные созданию условий для успешного развития молодежных инициатив в ключевых направлениях регионального и федерального уровней.
По словам директора всероссийского молодежного форума «Байкал» Александра Манзулы, мероприятие такого уровня является уникальной возможностью для молодых людей разных культур из разных городов обменяться опытом, идеями и знаниями в области сотрудничества и устойчивого развития. «Наша цель — формирование компетенций молодого человека во взаимодействии с природой и обществом, в личностной и профессиональной самореализации, а также условий поддержки молодёжных инициатив.
В этом году форум пройдет в 15-й раз и соберет на берегу Байкала 600 участников со всей страны», — добавил Манзула. Образовательная программа форума будет состоять из пяти направлений. Первый трек имеет название «Туризм». Он полностью посвящен созданию новых туристических маршрутов по Сибирскому региону, включая проекты по гастрономическому и экологическому туризму. Трек «Предпринимательство» призван раскрыть для участников форума процесс реализации собственного продукта от создания проекта до выхода на рынок. Трек специально создан для формирования открытого сообщества молодых бизнесменов. Отдельный акцент будет сделан на создании навыков ведения бизнеса, построенного на экологичном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и заботе об окружающей среде.
В рамках трека «Молодежные сообщества» молодежные объединения смогут научиться контактировать с властями внутри региона. Данный навык необходим для расширения условий как профессиональной, так и личной, гражданской самореализации молодежи в стране. В ходе трека «Диалог культур» специалисты в сфере реализации государственной национальной политики обсудят с участниками вопросы духовно-нравственного воспитания и создания межкультурной компетентности в молодёжной среде. Пятый трек «ЭКО.ЦЕХ» будет направлен на формирование молодежных инициатив в сфере экологии. Участникам предстоит подготовить дорожную карту по развитию экологического молодежного движения и форумной инфраструктуры на промышленной площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Организаторы мероприятия ожидают, что по завершении форума будут подготовлены свыше 100 молодежных социально-экономических проектов по развитию Байкальского региона, а также субъектов Сибирского федерального округа и России. Более того, в рамках форума запланированы встречи с участниками специальной военной операции, которые уже завершили обучение на проекте «Твой герой» программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи, и всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, в рамках форума пройдет грантовый конкурс от Росмолодежь.Гранты по 18 направлениям. Те участники, кто успешно защитит свой проект, смогут претендовать на финансовую поддержку до 1 млн рублей.
Основные темы для защиты: #создавай_возможности — проекты по организации занятости молодежи, #развивай_среду — инициативы, посвященные развитию малых территорий, #объединяй — идеи, целью которых является поддержка межкультурного диалога, #расскажиоглавном — проекты для развития молодежных медиа, а также #МЫВМЕСТЕ — инициативы, направленные на поддержку добровольчества.
Организаторами форума являются правительство Иркутской области, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и аппарат полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Регистрация претендентов на участие во всероссийском молодежном форуме «Байкал» на платформе «Росмолодежь.События» продлится до 1 июля.