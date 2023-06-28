На форуме «Байкал» планируют разработать более 100 социально-экономических проектов

В этом году форум пройдет в 15-й раз и соберет на берегу Байкала 600 участников со всей страны», — добавил Манзула. Образовательная программа форума будет состоять из пяти направлений. Первый трек имеет название «Туризм». Он полностью посвящен созданию новых туристических маршрутов по Сибирскому региону, включая проекты по гастрономическому и экологическому туризму. Трек «Предпринимательство» призван раскрыть для участников форума процесс реализации собственного продукта от создания проекта до выхода на рынок. Трек специально создан для формирования открытого сообщества молодых бизнесменов. Отдельный акцент будет сделан на создании навыков ведения бизнеса, построенного на экологичном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и заботе об окружающей среде.