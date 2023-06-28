МЧС признало противопожарные полосы вокруг Омска небезопасными

Напомним: 29 мая в городской администрации сообщили об окончании работ по созданию противопожарных минерализованных полос. Всего, по данным мэрии, такие полосы пропахали на 26 территориях, прилегающих к лесным массивам, причем там, где была возможность, их расширяли до 20 метров. Тогда же выкосили траву на 200 гектарах земли вдоль автомобильных дорог.