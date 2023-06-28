МЧС признало противопожарные полосы вокруг Омска небезопасными

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области провели внеплановую проверку деятельности администрации Омска, связанной с противопожарной безопасностью. Из официальных данных следует, что выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены к 15 сентября текущего года.
В частности, специалисты констатируют, что на ряде земельных участков в границах города не убирают мусор и не косят траву, во многих местах появляются свалки горючих отходов. Работа по созданию противопожарных полос вокруг Омска ведется не так, как следовало бы.
— 3. На территории городского округа города Омска, — говорится в результатах проверки, — не созданы (не обновлены) вокруг города Омска противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров (фактически созданные противопожарные минерализованные полосы частично не соответствует требованиям).
Теперь чиновники должны провести работу над ошибками. У них есть два с половиной месяца, чтобы исправить ситуацию с полосами, уборкой мусора и косьбой травы.
Напомним: 29 мая в городской администрации сообщили об окончании работ по созданию противопожарных минерализованных полос. Всего, по данным мэрии, такие полосы пропахали на 26 территориях, прилегающих к лесным массивам, причем там, где была возможность, их расширяли до 20 метров. Тогда же выкосили траву на 200 гектарах земли вдоль автомобильных дорог.