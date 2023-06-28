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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Как помочь человеку при признаках острой сердечной недостаточности

28 июня 2023, 09:37
Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о методах помощи признакам острой сердечной недостаточности.

В интервью Pravda.ru медик объяснил, что хронический процесс заболевания длится долго, в то время как острая сердечная недостаточность может развиваться быстро и иметь трагические последствия.

Конев перечислил признаки опасного заболевания в острой фазе.

«Симптомы появляются очень быстро, практически на глазах. Появляется резкая одышка, изменения цвета губ, например, посинение», — рассказал врач.

Кардиолог советует немедленно вызвать врача.

«При острой сердечной недостаточности нужно сесть полулежа, чтобы голова была выше ног. Это улучшит дыхание и снизит частоту сердцебиения. Но необходимо также вызвать врача. В общем, это ситуация требует немедленных действий», — пояснил Конев.

Он отметил, что подобные случаи могут привести к смерти, если не будет оказана экстренная медицинская помощь.

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