Как помочь человеку при признаках острой сердечной недостаточности

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В интервью Pravda.ru медик объяснил, что хронический процесс заболевания длится долго, в то время как острая сердечная недостаточность может развиваться быстро и иметь трагические последствия.
Конев перечислил признаки опасного заболевания в острой фазе.
«Симптомы появляются очень быстро, практически на глазах. Появляется резкая одышка, изменения цвета губ, например, посинение», — рассказал врач.
Кардиолог советует немедленно вызвать врача.
«При острой сердечной недостаточности нужно сесть полулежа, чтобы голова была выше ног. Это улучшит дыхание и снизит частоту сердцебиения. Но необходимо также вызвать врача. В общем, это ситуация требует немедленных действий», — пояснил Конев.
Он отметил, что подобные случаи могут привести к смерти, если не будет оказана экстренная медицинская помощь.