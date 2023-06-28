«Газпромнефть-СМ» предоставила уникальные масла для крупного целлюлозного предприятия

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:27
Широкая линейка высокотехнологичных масел включает в себя не имеющие аналогов в России смазочные материалы для современных станков, производящих бумагу, а также специализированную продукцию для автопарка предприятия. Высокотехнологичные масла «Газпромнефть-СМ» также обладают повышенной стойкостью к воздействию низких температур до -40 градусов Цельсия и полностью заменят неактуальные импортные аналоги на площадках предприятия в арктическом регионе.
Рецептура специализированных смазочных материалов для машин по переработке целлюлозы, созданная в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ», не имеет аналогов в России. Особая композиция позволяет избежать возникновения отложений на элементах техники при контакте масла с водой и продлевает срок службы механизмов. Низкотемпературные моторные, трансмиссионные и гидравлические смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» будут использоваться в системах современных гидроманипуляторов, высокотехнологичной грузовой техники и специализированного оборудования для лесозаготовки. Инновационные пакеты присадок в составе масел дополнительно обеспечат надежную защиту узлов техники повышенной проходимости, в частности тягачей, работающих в условиях бездорожья на территории лесных хозяйств Архангельской области. Синтетическая основа продуктов является всесезонной и позволит увеличить интервал замены смазочных материалов в два раза, тем самым существенно снижая негативное воздействие на экологию региона.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — СМ»:
«Газпромнефть-СМ» активно расширяет сотрудничество с ведущими промышленными предприятиями Крайнего Севера, стабильно обеспечивая даже самые отдаленные производственные площадки качественными и надежными смазочными материалами. С помощью самого современного оборудования и не имеющих аналогов в России цифровых платформ мы не только совершенствуем, но и создаем принципиально новые хладостойкие рецептуры, которые также отличаются высокими показателями экологической безопасности. Обеспечивая ведущие промышленные предприятия высокотехнологичными маслами, мы позволяем нашим партнерам добиться более эффективного и щадящего подхода к освоению природных богатств арктической зоны».