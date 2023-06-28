«Газпромнефть-СМ» предоставила уникальные масла для крупного целлюлозного предприятия

Рецептура специализированных смазочных материалов для машин по переработке целлюлозы, созданная в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ», не имеет аналогов в России. Особая композиция позволяет избежать возникновения отложений на элементах техники при контакте масла с водой и продлевает срок службы механизмов. Низкотемпературные моторные, трансмиссионные и гидравлические смазочные материалы «Газпромнефть-СМ» будут использоваться в системах современных гидроманипуляторов, высокотехнологичной грузовой техники и специализированного оборудования для лесозаготовки. Инновационные пакеты присадок в составе масел дополнительно обеспечат надежную защиту узлов техники повышенной проходимости, в частности тягачей, работающих в условиях бездорожья на территории лесных хозяйств Архангельской области. Синтетическая основа продуктов является всесезонной и позволит увеличить интервал замены смазочных материалов в два раза, тем самым существенно снижая негативное воздействие на экологию региона.