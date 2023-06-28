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Эксперт: менять доллары пока не стоит

28 июня 2023, 10:11
Влияние внутренних событий на российские валютные рынки уже прошло, но нет необходимости спешить и менять доллары. Об этом заявил Михаил Аристакесян, руководитель аналитического управления «ФИНАМ».

В интервью с Pravda.Ru он напомнил, что ранее курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 87 рублей, а евро почти достиг порога в 95 рублей за единицу. По словам эксперта, российская национальная валюта быстро стабилизируется благодаря политической ситуации, которая уже исчерпала свой эффект.

«Мы уже достигли минимального значения рубля. Дальше ситуация будет формироваться в соответствии с обычной макроэкономической повесткой», — пояснил Аристакесян.

Однако, по мнению эксперта, пока нет необходимости менять иностранную валюту.

«Если у вас есть наличные доллары, то, возможно, имеет смысл использовать их. Разнообразие никто не отменял. Если у вас есть долгосрочные планы, то наличие иностранной валюты не помешает. Конечно, есть возможность перехода к юаню, но опять же, нет нужды торопиться, если у вас уже есть основные валюты, то их можно держать», — подытожил эксперт.

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