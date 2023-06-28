Эксперт: менять доллары пока не стоит

«Если у вас есть наличные доллары, то, возможно, имеет смысл использовать их. Разнообразие никто не отменял. Если у вас есть долгосрочные планы, то наличие иностранной валюты не помешает. Конечно, есть возможность перехода к юаню, но опять же, нет нужды торопиться, если у вас уже есть основные валюты, то их можно держать», — подытожил эксперт.