Эксперт: менять доллары пока не стоит

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В интервью с Pravda.Ru он напомнил, что ранее курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 87 рублей, а евро почти достиг порога в 95 рублей за единицу. По словам эксперта, российская национальная валюта быстро стабилизируется благодаря политической ситуации, которая уже исчерпала свой эффект.
«Мы уже достигли минимального значения рубля. Дальше ситуация будет формироваться в соответствии с обычной макроэкономической повесткой», — пояснил Аристакесян.
Однако, по мнению эксперта, пока нет необходимости менять иностранную валюту.
«Если у вас есть наличные доллары, то, возможно, имеет смысл использовать их. Разнообразие никто не отменял. Если у вас есть долгосрочные планы, то наличие иностранной валюты не помешает. Конечно, есть возможность перехода к юаню, но опять же, нет нужды торопиться, если у вас уже есть основные валюты, то их можно держать», — подытожил эксперт.